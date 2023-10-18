В октябре было самое масштабное наступление на Авдеевку за все время этой войн, но это еще не конец "истории".

В октябре было самое масштабное наступление на Авдеевку за все времена этой войн, начиная с 2014 года, но это еще не конец "истории", которую армия РФ начала 10 октября.

Сейчас на фронте царит относительное "затишье", но захватчик перегруппировывается и может пойти в новые штурмы в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Четвертые сутки на территории общины немного тише, меньше обстрелов и ракетных ударов, меньше штурмовых действий, но на позициях продолжаются обстрелы и стрелковые бои проходят круглосуточно. То есть на позициях очень горячо остается", - рассказал глава Авдеевской МВА.

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По его словам, это так называемое затишье свидетельствует о том, что враг на данный момент "устал".

Барабаш отмечает, что россияне три ночи подряд перемещают свою технику. В ближайшие дни в Авдеевке ждут обострения боев.

"Это еще не конец, враг перегруппировывается, три ночи подряд оттаскивает технику в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать. В ближайшие дни мы ждем, что будет обострение на нашем направлении", - подчеркнул он.

На Авдеевском направлении временно упал градус напряжения

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал, что последние несколько суток наблюдается "понижение градуса напряжения" на Авдеевском направлении. По его словам, об этом свидетельствует уменьшение штурмовых действий. Он считает, что, скорее всего, сказывается тот мост, который наши "сложили" ударом между Ясиноватой и Горловкой. Из-за этого у врага есть определенная проблема по БК и логистике. Россияне, вероятно, пытаются экономить боекомплекты, поэтому меньше обстреливают город.

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