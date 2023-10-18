Партизаны показали движение российских БМП и САУ разных модификаций в Евпатории и Симферополе.

Россия массово стягивает военную технику разных модификаций во временно оккупированный Крым - колонны бронемашин и гаубиц были замечены в Евпатории и Симферополе.

Об этом в среду, 18 октября, заявило партизанского движение АТЕШ. Партизаны связывают начало передислокации техники с ситуацией в Запорожской области и под Авдеевкой. Говорят, что таким образом Россия может попытаться восполнить свои потери.

"Наши агенты зафиксировали перемещение БМП-3 и БТР-82АМ в Симферополе", - отмечает АТЕШ.

Эти данные уже получили операторы СОУ, чтобы заняться "утилизацией" российского оружия, говорят партизаны.

Также АТЕШ сообщил, что РФ начала переброску советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" - их движение замечено в Евпатории.

Партизаны говорят, что зафиксированные кадры свидетельствуют о том, что РФ вновь рассчитывает воевать на фронте с Украиной "старьем".

"Они отправляют своих солдат на технике, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент", - акцентирует АТЕШ.

В Авдеевке ждут новых штурмов со стороны РФ

Сегодня глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, этими днями РФ может начать новые штурмы. По его словам, оккупанты три ночи подряд занимаются перегруппировкой техники, так что вскоре относительное "затишье" в боях может сорваться.

Также он заявил, что последние штурмы Авдеевки, которым оккупанты "дали старт" 10 октября, едва ли не самое масштабное наступление войск РФ за всю полномасштабную войну с Украиной.

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