Около 22,5 млн евро пойдут на реконструкцию энергосистемы, а еще 14,4 млн евро - на ремонт жилых помещений и приобретение медицинского оборудования.

Германия предоставит Украине еще 37 миллионов евро на восстановление после войны.

Об этом написала газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники в Министерстве развития, сообщает Reuters.

По данным собеседников газеты, около 22,5 млн евро пойдут на реконструкцию энергосистемы Украины, а еще 14,4 млн евро будут выделены на ремонт жилых помещений, разрушенных российскими войсками, и на приобретение медицинского оборудования.

"Министерство перераспределило средства на это через программу экстренной помощи", - заявила министр развития Свенья Шульце.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Украина получит грант почти на 90 млн евро от Всемирного банка. Соответствующее соглашение со Всемирным банком подписал министр финансов Сергей Марченко.

20 апреля в МВФ сообщили, что Украине ежемесячно нужно $5 млрд для поддержки экономики. Там прогнозируют, что экономика Украины в этом году из-за войны сократится на 35%.

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