Министр финансов подписал соответствующее соглашение.

Министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн евро из целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очень продуктивный разговор с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом отношении финансовой поддержки Украины. Обсудили участие банка в оценке убытков, нанесенных российской агрессией, в подготовке плана восстановления нашего государства и привлечении средств", - написал он.

По его словам, Украина имеет стабильную макроэкономическую ситуацию и продолжает выполнять свои финансовые обязательства. Однако он добавил, что агрессия России ежедневно обходится очень дорого, поэтому наше государство нуждается в финансовой помощи, чтобы поддерживать граждан, пострадавших от действий оккупантов.

Как сообщал УНИАН, Украина ежемесячно нуждается в финансовой помощи в размере 5 млрд долларов, чтобы поддерживать свою экономику. Первоочередной задачей является поиск способов восполнить этот пробел в следующие три месяца.

Об этом заявила директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Один день войны стоит украинскому госбюджету 2 млрд гривень.

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