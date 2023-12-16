За сутки произошло почти сотня боевых столкновений.

Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары, осуществляют обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам Украины. За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, на Северском и Слобожанском направлениях противник проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на другие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Видео дня

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено пять атак врага восточнее Тернов, Ямполовки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны сдерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь наши защитники успешно отразили 13 атак.

На шахтерском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили восемь атак противника западнее Новопокровки и южнее Работиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Ночная атака на Украину - главные новости

В ночь на 16 декабря российские оккупанты снова атаковали спящие города Украины. После объявления воздушной тревоги в ряде областей и в пригороде Киева прозвучали взрывы.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, захватчики вернулись к тактике образца мая 2023 года. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

Вас также могут заинтересовать новости: