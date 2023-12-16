Также есть существенные потери в танках противника.

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины нарисовали "красивое" количество ликвидированных оккупантов: по состоянию на 16 декабря в Украине уничтожено 344 820 военных РФ.

По данным Генштаба, новые суточные потери "живой" силы врага составили 930 человек. Также у него есть существенные потери по танкам - наши защитники снесли еще 14 единиц.

Общая статистика потерь РФ с начала полномасштабной войны:

Танков - 5720 (+14) ед;

боевых бронированных машин - 10667 (+13) ед;

артиллерийских систем - 8100 (+1) ед;

РСЗО - 920 (+0) ед;

средства ПВО - 605 (+0) ед;

самолетов - 324 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6238 (+12);

крылатые ракеты - 1609 (+1);

корабли / катера - 22 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед;

специальная техника - 1190 (+1).

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Россия ночью запустила по Украине 31 БПЛА

Очередную ночь подряд Россия атакует территории Украины дронами Shahed-136/131. Ночью взрывы раздавались в пригороде Киева, также тревогу объявили в ряде регионов Украины.

Утром Воздушные силы ВС уточнили, что враг запустил по спящим городам 31 дрон Украины. Наши защитники ликвидировали 30 целей.

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