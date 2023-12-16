За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины нарисовали "красивое" количество ликвидированных оккупантов: по состоянию на 16 декабря в Украине уничтожено 344 820 военных РФ.
По данным Генштаба, новые суточные потери "живой" силы врага составили 930 человек. Также у него есть существенные потери по танкам - наши защитники снесли еще 14 единиц.
Общая статистика потерь РФ с начала полномасштабной войны:
- Танков - 5720 (+14) ед;
- боевых бронированных машин - 10667 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 8100 (+1) ед;
- РСЗО - 920 (+0) ед;
- средства ПВО - 605 (+0) ед;
- самолетов - 324 (+0) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6238 (+12);
- крылатые ракеты - 1609 (+1);
- корабли / катера - 22 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед;
- специальная техника - 1190 (+1).
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