За сутки армия Украины смогла уничтожить "красивое" количество оккупантов / фото Facebook / Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины нарисовали "красивое" количество ликвидированных оккупантов: по состоянию на 16 декабря в Украине уничтожено 344 820 военных РФ.

По данным Генштаба, новые суточные потери "живой" силы врага составили 930 человек. Также у него есть существенные потери по танкам - наши защитники снесли еще 14 единиц.

Общая статистика потерь РФ с начала полномасштабной войны:

  • Танков - 5720 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин - 10667 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 8100 (+1) ед;
  • РСЗО - 920 (+0) ед;
  • средства ПВО - 605 (+0) ед;
  • самолетов - 324 (+0) ед;
  • вертолетов - 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6238 (+12);
  • крылатые ракеты - 1609 (+1);
  • корабли / катера - 22 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед;
  • специальная техника - 1190 (+1).
В Украине уже уничтожено 344 820 военных РФ / Инфографика УНИАН

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