Речь идет об одном из объектов инфраструктуры.

Появились первые данные о последствиях ночного удара РФ по Украине: сильно досталось Херсонщине. Там есть пострадавшие люди, также фиксируют повреждения вблизи инфраструктурного объекта.

Об этом утром 16 декабря сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, в результате удара по Херсону пострадали два человека.

Один 55-летний мужчина получил ранение конечностей, другой горожанин (51 год) получил осколочную травму голову.

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"Также было попадание вблизи инфраструктурного объекта. Есть повреждения помещений", - акцентировал он.

За прошедшие сутки под огнем оккупантов оказалась Степановка. Там враг удар вблизи медучреждения и ранил врача, который в момент атаки находился на рабочем месте. Кроме этого, досталось Дарьевке - оккупанты атаковали населенный пункт "Шахедами". Обошлось без жертв.

Что известно о ночной атаке РФ - силы ПВО усердно поработали

В ночь на 16 декабря силам ПВО Украины пришлось вновь сбивать вражеские "Шахеды". Партию дронов РФ запустила посреди ночи по трем направлениям: всего на Украину летел 31 опасный БПЛА.

Утром Воздушные силы ВС уточнили, что пропустили только 1 цель - 30 дронов удалось успешно уничтожить.

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