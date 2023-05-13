Россияне активничают на четырех направлениях, особенно тяжело в Бахмуте и Марьинке.

За вчерашний день ВСУ отбили 47 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает украинский Генштаб в утренней сводке.

Отмечается, что в эпицентре боевых действий в течение последних суток оставались города Бахмут и Марьинка.

Так, на Бахмутском направлении противник непрерывно атаковал в черте города Бахмут и безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. В свою очередь бои за Марьинку тоже продолжались в пределах самого города Марьинка и непосредственной близости от него.

Видео дня

На Авдеевском и Лиманском направлениях противник также атаковал, но сегодня Генштаб не уточнил локации, где наступали россияне.

Ситуация на фронте – последние новости

Институт изучения войны подтвердил продвижение ВСУ к северо-западу от Бахмута. В сети уже появились видео, которые удалось геолоцировать и тем самым подтвердить изменение ситуации. Ранее украинские войска достигли значимого тактического успеха на южном фланге бахмутского фронта.

По данным украинской разведки, сейчас российских военных отпускают в отпуска с фронта только за деньги. Так, в перехваченном разговоре с женой российский оккупант говорит, что такой отпуск может стоить 100 тысяч, и возмущается ситуацией на фронте.

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