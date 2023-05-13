Ранее украинские войска достигли значимого тактического успеха на южном фланге бахмутского фронта.

Украинская армия добилась некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на появившиеся в сети видео, которые удалось геолоцировать. На этих кадрах видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

"Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой", – говорится в сводке ISW.

Видео дня

Также с российской стороны поступают сообщения об отступлении россиян с соседних позиций – между Григоровкой и Дубово-Васильевкой, что чуть северо-западнее от упомянутого водохранилища.

Битва за Бахмут – последние новости

В пятницу Минобороны РФ признало, что подразделения ВС РФ "перегруппировались" под Бахмутом и якобы заняли более выгодный рубеж. Речь шла как раз о Берховском водохранилище. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин назвал эту "перегруппировку" настоящим бегством.

Позднее Пригожин дополнил свое заявление, отметив, что на данный момент происходит бегство подразделений Минобороны РФ с флангов его группировки вокруг Бахмута. Якобы только за вчерашний день оккупанты потеряли около 5 кв. км захваченной территории. В частности, по его словам, от русских якобы полностью зачищена дорога Часов Яр - Бахмут и ВСУ заняли все тактические высоты.

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