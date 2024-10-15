Польза и выгода: в WP раскрыли, для чего КНДР может отправить солдат на фронт в Украину

Альянс между Москвой и Пхеньяном крепнет и развивается за пределы передачи оружия.

Отправка солдат КНДР для помощи России в войне против Украины может стать "ценной иностранной валютой" для режима Ким Чен Ына и укрепить его связи с Кремлем еще сильнее, пишет The Washington Post.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о том, что северокорейские войска поддерживают россиян в Украине, предупредив, что альянс между Москвой и Пхеньяном крепнет и развивается за пределы передачи оружия.

Представитель украинской военной разведки на условиях анонимности сказал, что "несколько тысяч" северокорейских солдат пехоты сейчас проходят обучение в России и могут быть направлены на линию фронта в Украине до конца этого года.

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Зачем Пхеньян отправляет в РФ своих военных и рабочих?

По данным Daily NK, солдаты КНДР могут уже присутствовать в России, помогая в восстановлении Донбасса, находящегося под контролем российских войск. Издание, ссылаясь на неназванные источники в Северной Корее и России, сообщило, что Пхеньян направил около 150 новых рабочих для участия в реконструкционных работах на оккупированных территориях.

Российские чиновники еще в 2022 году положительно отзывались о помощи северокорейских работников в решении проблемы нехватки рабочей силы. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что северокорейские строители играют важную роль в восстановлении социальной и инфраструктурной сфер на Донбассе.

Какая польза для Северной Кореи?

Северная Корея имеет длительную историю отправки своих граждан на работу в Россию для заработка валюты, которая поддерживает экономику страны. После пандемии COVID-19 и закрытия границ с Китаем, который является основным торговым партнером Пхеньяна, потребность в дополнительных источниках дохода стала еще более острой. Рабочие, работающие за рубежом, приносят важные поступления, которые помогают поддерживать режим Ким Чен Ына.

Согласно данным Центрального банка Южной Кореи, экономика Северной Кореи сокращалась с 2020 до 2023 года из-за международных санкций и пандемии. Хотя торговля с Китаем начала восстанавливаться после открытия границ в 2023 году, она еще не достигла допандемических показателей.

Северокорейские работники, обычно мужчины, работают в тяжелых условиях, часто без надлежащего обучения и защитного снаряжения. По прибытии в Россию их паспорта конфискуют, а семьи остаются в Северной Корее, что делает невозможным побег.

ООН и запрет на рабочую силу из Северной Кореи

Хотя ООН наложила запрет на экспорт рабочей силы из Северной Кореи в рамках санкций после ядерных испытаний, северокорейцы продолжают работать в России и других странах. Запрет предусматривал возвращение всех рабочих до конца 2019 года, но из-за закрытия границ многие из них остались в России. По информации Министерства объединения Южной Кореи, северокорейцы продолжали въезжать в Россию по туристическим или студенческим визам, нарушая санкции, и работать на местные компании.

Война в Украине - помощь КНДР России

Несколько дней назад министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР может отправить своих военных в Украину. В ЦПД отмечали, что некоторый контингент северокорейских войск уже присутствует на украинской земле - на оккупированных территориях.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины.

Северная Корея (КНДР) может отправить на помощь России в ее войне против Украины до 100 тысяч своих военнослужащих. И это точно станет большой проблемой для Украины, считает майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман.

Зато СМИ со ссылкой на источники пишут, что в оккупационной армии скоро появится "особый бурятский батальон", который будет укомплектован гражданами КНДР.

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