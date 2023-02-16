Самая трудная задача в этой войне – это не победа на фронте.

Чтобы закончить войну в Украине на приемлемых для России условиях, Западу придется убедить Владимира Путина в неизбежности поражения. И это является самой сложной задачей.

Об этом пишет CNN в большой аналитической статье, в которой рассматривается текущее отношение Кремля к войне.

Издание приводит ряд высказываний западных лидеров, которые в целом едины во мнении, что стратегически Россия уже проиграла и должна осознать этот факт.

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"Россия проиграла — они проиграли стратегически, оперативно и тактически", — заявил на днях председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Издание подчеркивает, что изначально поставленные Кремлем цели войны обернулись прямо противоположным результатом и сделали Россию государством-изгоем. При этом Украина получает мощнейшую поддержку Запада и будет получать ее после войны.

Упорство Путина в желании продолжать войну, по мнению авторов статьи, основано на ожидании, что позиция Запада изменится вследствии внутренних причин. К примеру, в США есть мощное политическое лобби, выступающее против помощи Украине.

"Президент Путин не показывает никаких признаков того, что он готовится к миру. Наоборот, он начинает новые наступления и наносит удары по гражданскому населению, городам и объектам критической инфраструктуры", — констатировал на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению ведущего американского эксперта по России Фионы Хилл, одной из причин решимости Путина продолжать войну является поддержка со стороны незападных стран, в первую очередь Китая.

"Вполне может потребоваться, чтобы такие страны, как Китай, оказывали давление на Россию, чтобы решимость Путина сломилась", – заявила она.

Однако эксперты констатируют, что Китаю скорее выгодно, чтобы США увязли в противостоянии России на украинском фронте. Отчасти это развяжет руки Пекину в азиатско-тихоокеанском регионе.

Перспективы окончания войны в Украине

По мнению министра обороны Резникова, чтобы закончить войну уже в этом году, Украина должна уверенно перехватить инициативу на фронте. Для этого нужно больше западного оружия.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что в случае победы России, Европу ожидает совершенно другая жизнь – сепаратизм, терроризм и политические убийства как норма.

Между тем в самой России решили перейти к "Плану Б", поскольку в полную победу Кремль уже не верит. С подачи Медведчука Россия попытается реализовать "корейский сценарий" с разделением Украины на два враждебных друг к другу государства.

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