В Офисе президента напомнили европейцам, что их ожидает, если агрессия против Украины для Москвы окупится.

Россия продолжит спонсировать терроризм в Европе и сделает вспышки сепаратизма нормой, если сможет выйти победителем из текущей войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия не остановится, если не проиграет. Она продолжит инвестировать в терроризм в Европе. Будет вмешиваться в национальные выборы, убивать политических оппонентов, а вспышки сепаратизма станут нормой", – написал он в своем Твиттер.

Советник главы ОП отметил, что подобные акции Россия будет осуществлять еще более дерзко, чем она это делает сейчас.

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"В таком ли мире вы хотите жить? Ибо это и есть "русский мир", – написал Подоляк.

Принуждение России к миру

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоров с действующим российским руководством не будет, поскольку оно не договороспособно. Поэтому Украина будет добиваться полной военной победы.

Замглавы МИД Польши накануне заявил, что самым худшим исходом войны станет ситуация, при которой России позволят так или иначе "сохранить лицо". Это вдохновит не только РФ, но и других потенциальных агрессоров на новые войны.

При этом в НАТО существует мнение, что Россия не откажется от своего желания захватить и уничтожить Украину, даже если потерпит поражение в текущей войне.

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