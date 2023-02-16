Наибольшая поддержка среди поляков, наименьшая – среди итальянцев.

В победе Украины над Россией в войне уверены 61% жителей Европейского союза. Согласно данным опроса от Eupinions, ни одна из 27 стран-членов ЕС не стала в этом вопросе на сторону Кремля.

Наибольший показатель уверенности в победе Киева есть у Польши – 81%. Наименьший показатель поступил от Италии – 51% респондентов проголосовало за Украину. Не слишком отстала от Рима и Германия с числом в 55%.

Большинство стран имеют средний диапазон 60-68%. В том числе в него входят Бельгия (60%), Испания (62%), Франция (65%) и Нидерланды (68%).

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А вот в вопросе "является ли нападение на Украину нападением на Европу" лучшие результаты. 68% жителей ЕС считают это утверждение правильным. В частности поляки (79%) и испанцы (78%) лидируют в этом опросе.

Польша и Испания стали лидерами еще и в третьем блоке вопроса. В нем говорилось о том, что Украина на данный момент борется за их общую свободу и благосостояние. Поляки количеством в 72% поддержали это утверждение, а у испанцев показатель 71%. Опять же, Германия и Италия здесь тоже в аутсайдерах – 59% поддержки респондентов от каждой.

А вот на счет санкций в отношении Кремля мнения разошлись. 40% опрашиваемых считают, что они поддерживают Украину и являются эффективными, такое же количество выступило и против. Еще 20% ответа не дали.

Этот опрос был проведен в декабре 2022-го года. Всего в нем приняло участие почти 13 300 граждан ЕС.

Помощь Евросоюза Украине и санкции против России: что известно из последних новостей

В начале февраля стало известно, что Евросоюз готовит еще один экономический удар по России.

ЕС планирует запустить платформу для борьбы с российской и китайской дезинформацией.

Вчера, 15 февраля, Еврокомиссия официально представила пакет 10-го санкционного списка против Кремля.

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