Речь идет об усилении противоракетной обороны и получении дальнобойного вооружения.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил комиссарам Европейского Союза что нужно Украине для контрнаступления и победы в войне. Он отметил, что успех Украины на поле боя является также успехом Евросоюза.

"Мы ожидаем, что в этом году мы откроем окно возможностей, чтобы провести контрнаступление и прекратить эту войну победой Украины и всего свободного мира. Для того, чтобы одержать победу, мы должны перехватить эту стратегическую инициативу", - сказал Резников во время заседания коллегии комиссаров Европейской комиссии с правительством Украины.

Министр подчеркнул, что сначала надо завершить создание противовоздушной и противоракетной системы обороны как можно скорее, потому что Россия продолжает осуществлять систематические и варварские атаки на украинские города и убивает гражданских.

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Он сказал, что приоритет заключается в том, чтобы такие трагедии, как убийство российской ракетой 46 человек в Днепре в январе, больше не повторялись.

"Мы хотели бы получить системы Patriot и SAMP-T как можно раньше, а также новые поставки IRIS-T и NASAMS", - сказал Резников.

Также Резников сказал, что Украине нужны виды вооружения дальнего радиуса действия.

"Если мы получим возможность наносить удары на расстоянии 300 км, российская армия не сможет организовывать оборону и будет вынуждена отступить. Украина готова предоставить любые гарантии того, что ваше оружие не будет использовано для ударов по российской территории. Есть достаточно целей на временно оккупированной территории. Мы готовы координировать выбор целей с нашими партнерами", - подчеркнул Резников.

Также он сказал, что Украине нужны танки и бронетехника.

"Это позволит нам создать бронированный кулак для того, чтобы прорвать российскую оборону", - подчеркнул Резников.

Кроме того, он отметил необходимость получения Украиной боеприпасов калибром 125 мм для танков. Резников сказал, что Украине нужно больше артиллерии и боеприпасов как для защиты, так и контрнаступления. По его словам, надо увеличить производство боеприпасов калибром 155 мм. Еще Украине нужны средства, которые помогут разрушить российские системы радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на фронте - что известно

За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселівське, Площанка, Невское, Червонопопівка, Дубрава, Кузьмино и Білогорівка Луганской области и Спорный, Білогорівка, Васюкивка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Кліщіївка Донецкой области.

По состоянию на 2 февраля 2023 года бойцы ВСУ ликвидировали в Украине 129 030 захватчиков с начала полномасштабной войны.

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