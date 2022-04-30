Можно говорить о деградации российской армии даже на уровне штабов и генералов.

Начав полномасштабное военное вторжение в Украину Россия продемонстрировала полную деградацию своей армии.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

"Можно говорить о деградации российской армии даже на уровне штабов и генералов, которые не развивались, а делали ошибочные выводы из локальных войн последних лет. Единственный боевой опыт, который у них есть — это война в Сирии. Там боевые действия велись против слабого противника в полигонных условиях. И именно этот опыт они перенесли на войну с Украиной", - отметил эксперт.

По словам историка, Россия не учла технический прорыв и в этом была ее основная ошибка.

"Их оперативно-тактическое искусство в какой-то период закостенело. Они не развивались и не увидели технологический прорыв. Сейчас свою роль начинает играть и беспилотная авиация, и другие виды вооружений. Поэтому, с военной точки зрения, нападение на Украину 24 февраля теми силами, которыми РФ его осуществляла, было бессмысленно. Двести тысяч человек на семи оперативных направлениях – это просто "размазать" тонким слоем. Однако политические цели были поставлены впереди военных", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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