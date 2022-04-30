По словам эксперта, именно противотанковое вооружение помогло ВСУ сломать все планы оккупанта.

Начав полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины Россия просчиталась, делая ставку на танковое наступление.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

"Россияне почему-то считали, что танки – это основа наступления, ведь у них есть огромное количество техники и пехоты (армия РФ – это 2 миллиона военнослужащих). Мол, бросаем 300 танков и прорываемся в Киев. То есть они думали, что по стандартам Второй мировой они пойдут в наступление "ударным кулаком" - с танками впереди и пехотой позади", - отметил эксперт.

По словам эксперта, именно противотанковое вооружение помогло ВСУ сломать все планы оккупанта.

"Однако если в 2014 году украинская армия фактически не имела западного противотанкового оружия, РФ еще могла эффективно использовать танки. А теперь оказалось: если у украинского пехотинца есть западный гранатомет, он спокойно расстреливает тот российский танк", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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