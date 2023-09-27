Алексей Гетьман отметил, что продвижение ВСУ быстрым не будет из-за оборонных укреплений оккупантов.

Украинские военные наступают на Запорожском направлении, где у россиян уже возникли большие проблемы. Оккупанты пытаются усилить свою группировку живой силой, но не из тыла, а снимая подразделения с других участков фронта.

"Есть сообщения Института изучения войны, есть информация о том, что наши войска уже находятся возле Новопрокоповки, то есть это движение в сторону Токмака. На этом направлении мы ведем наиболее активные боевые действия", – рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что захватчики на некоторых участках фронта пытаются подтянуть живую силу для усиления, ведь с техникой проблемы.

"Эти войска подтягивают не с тыла РФ, а перемещают вдоль линии фронта. То есть, в одном месте они пытаются сделать большую группировку за счет того, что в другом они немного ослабляют. Известна уже информация, что именно на Токмакское направление они переместили по меньшей мере две дивизии — это 76-я дивизия из Лимано-Купянского направления воздушного десанта российской дивизии и 7-я из Херсонского направления горная воздушно-десантная дивизия. Они разбиты на несколько полков, растянуты вдоль линии фронта, но ссылаясь на Институт изучения войны, эти войска морально деградируют, видя, что удержать наступательные действия наших Вооруженных сил они не способны. Мы понемногу продвигаемся", – объяснил эксперт.

По его словам, продвижение украинской армии не может быть быстрым, потому что россияне построили несколько фортификационных линий, а также из-за плотного минирования.

Ситуация на фронте по состянию на 27 сентября - главные новости

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что на южном фронте армия РФ продолжает деградировать под давлением атак украинских Сил обороны, которые, скорее всего, уже достигли окраин Новопрокоповки,

При этом в Генеральном штабе ВСУ сообщил, что оккупанты за минувшие сутки, 26 сентября, атаковали на трех направлениях фронта, но горячее всего было под Марьинкой. Всего произошло 26 боевых столкновений.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось продвинуться на Донецком направлении.

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