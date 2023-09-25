Эксперт утверждает, что оккупанты теряют ресурс, который не способен остановить продвижение.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что "Запорожский треугольник оживился".

"Никакого затишья не было, а была тяжёлая работа по созданию условий для "оживления". В частности, по истощению того ресурса, который был переброшен российским командованием с Луганской области в Запорожскую. Весьма интересным является то, что по мере оживления движения СОУ в треугольнике Новопроковповка-Вербовое-Очеретуватое, в СМИ заговорили о том, что путин, якобы, отдал приказ Шойгу остановить наступление украинской армии в Запорожской области любой ценой", - написал он.

Эксперт уверен, что в командовании РОВ хотят затормозить продвижение СОУ в надежде, что оно не прорвёт вторую линию обороны до ухудшения погодных условий.

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"Практически одновременно, свою боеспособность утратили подразделения 810-й ОБрМП, была ликвидирована значительная часть офицерского состава подразделений 7-й ДШД и подорвана боеспособность 234 и 237 ДШП 76-й ДШД. К слову сказать, именно тех, что должны были принять непосредственное участие в окружении СОУ в треугольнике. То есть, те подразделения, которые должны были принять участие в "разгроме" СОУ, очень быстро сами же подустали. И тут же началось… В западном и юго-западном секторе у Вербового СОУ продвинулись, пройдя второй рубеж второй линии обороны, продолжая охват села с подбрюшья. В северном секторе подвинулись к Новофёдоровке", - отметил аналитик.

По словам Коваленко, в северном и северо-восточном секторе от Новопрокоповки аналогично, есть продвижение СОУ и охват села по левому флангу от трассы 0408.

"Кроме того, был пройден очень сложный укреп-лабиринт "Олень". По сути, после падения "Оленя" оленям уже делать у Новопрокоповки нечего, но тактика РОВ не такая. Они будут до последнего сидеть во всех норах, траншеях, окопах, ВОПах и никто не отдаст приказа им отходить на другие позиции, пока не прилетит то, что им уже этого сделать не даст. А после того как будут эти позиции СОУ заняты, оккупанты начнут их неистово контратаковать, пытаясь отбить", - отметил он.

Эксперт утверждает, что оккупанты теряют ресурс, который не способен остановить продвижение и из чего можно сделать вывод – торможение, но не остановка, СОУ возможно только при наличии достаточного ресурса.

"Но перетягивая этот ресурс для мясорубки в Запорожском треугольнике, ослабляются те плацдармы, откуда этот ресурс забирается. В общем, командование РОВ стоит перед дилеммой. Забирая ресурс с других плацдармов, они могут создать прецедент для начала наступления СОУ там, где этого наступления не ждут. Не поставляя в Запорожскую область нужного количества ресурса, их вторая линия обороны обвалится с треском в октябре и потянет за собой третью линию", - отметил он.

Коваленко рассказал, что украинские защитники решают свою задачу – максимально улучшить свои позиции, дабы сезон дождей и ухудшение погодных условий нас застал там, где эти погодные условия не играют незначительную роль.

"И в Запорожской области таких участка может быть три, максимально неблагоприятный, средней терпимости и максимально положительный для наших действий. И даже выход СОУ на участок средней терпимости для командования РОВ уже будет поражением", - добавил аналитик.

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