Крым того, Силы обороны отбили атаки противника в районе Северного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

Оккупанты за минувшие сутки атаковали на трех направлениях фронта, но горячее всего было под Марьинкой. Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области. На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

При этом отмечается, что наиболее интенсивные атаки противник совершил на Марьинском направлении. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершили 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

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На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных действий не вел. На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Также на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Ситуация на южном фронте

Как сообщали аналитики ISW, на юге элитные подразделения российской армии продолжают деградировать под давлением атак украинских Сил обороны, которые, скорее всего, уже достигли окраин Новопрокоповки.

Кроме того, между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу западной части Запорожской области, растет межэтническая напряженность. Это, как отмечают аналитики, также может поставить под угрозу целостность российской обороны и сплоченность подразделений.

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