Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось продвинуться на Донецком направлении. Об этом глава государства рассказал по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, правоохранителями и военными.
"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются", - отметил он.
Также Зеленский подчеркнул, что на Херсонщине россияне продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться их оружие. В частности, в течение суток враг выпустил по территории области 26 управляемых авиационных бомб.
"Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", - добавил президент.
Он также отметил разоблачение Службой безопасности Украины наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Зеленский подчеркнул, что это "хороший сигнал" всем предателям о том, что "возмездие будет".
Что происходит на фронте
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские военные отбили очередные российские атаки в районе Северного Донецкой области, на Запорожском - южнее Новодаровки Запорожской области.
По данным Генштаба ВСУ, наиболее интенсивные атаки в течение суток россияне совершали на Марьинском направлении. Там враг безуспешно пытался наступать в районе Марьинки Донецкой области, где за сутки ВСУ отбили 13 атак.
В то же время, украинская армия продолжает наступать и штурмовать позиции россиян на Бахмутском направлении, нанося врагу значительные потери и истощая его.