Глава государства также намекнул, что есть "другие замыслы, которые реализуются" на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось продвинуться на Донецком направлении. Об этом глава государства рассказал по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, правоохранителями и военными.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются", - отметил он.

Также Зеленский подчеркнул, что на Херсонщине россияне продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться их оружие. В частности, в течение суток враг выпустил по территории области 26 управляемых авиационных бомб.

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"Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", - добавил президент.

Он также отметил разоблачение Службой безопасности Украины наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Зеленский подчеркнул, что это "хороший сигнал" всем предателям о том, что "возмездие будет".

Что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские военные отбили очередные российские атаки в районе Северного Донецкой области, на Запорожском - южнее Новодаровки Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, наиболее интенсивные атаки в течение суток россияне совершали на Марьинском направлении. Там враг безуспешно пытался наступать в районе Марьинки Донецкой области, где за сутки ВСУ отбили 13 атак.

В то же время, украинская армия продолжает наступать и штурмовать позиции россиян на Бахмутском направлении, нанося врагу значительные потери и истощая его.

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