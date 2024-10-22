Обозреватель напомнил, что российская армия переходит на формат маршевых батальонов.

Применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) с воздушным подрывом снарядов может быть решением против большого количества людского ресурса на поле боя в Украине, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, к сожалению, данное решение практически не применялось и не применяется на украинском фронте, реактивным снарядам с воздушным подрывом не уделяется достаточного внимания.

"В украинском варианте, учитывая штатные РСЗО этот функционал могли бы выполнять советские системы 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч", - отметил эксперт.

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Обозреватель считает, что такой вариант боеприпасов следует учитывать, в контексте перспективы перехода российских войск на формат маршевых батальонов с доминирующей пехотной компонентой.

Россия увеличивает численность армии - что сообщалось

Напомним, 16 сентября Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 2 миллионов 389 тысяч человек.

Как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, этот приказ хозяин Кремля издал для того, чтобы восполнить потери и деморализовать Украину.

Обозреватель Александр Коваленко ранее акцентировал, что в дальнейшем российская армия будет полагаться в основном на свой людской ресурс, и у Украины выиграть "мясом" не получится: "У России его всегда будет больше".

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