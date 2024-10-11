Украине необходимо готовиться к тому, что в дальнейшем российская армия будет полагаться в основном на свой людской ресурс, отметил обозреватель.

Проблема мобилизации в Украине актуальна как никогда, но решение ее не должно заключаться в репрессивных методиках или же в подходах на уровне совкового менталитета, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его мнению, сейчас в Украине звучат предложения по решению данной проблемы, "не дружащие с реальностью". В них прослеживается отсутствие конструктивного подхода и попытка воевать количеством против еще больше количества, отметил Коваленко.

Эксперт уверен, что "правильная мобилизация" в Украине возможна. При этом одним из важных аспектов обозреватель назвал денежную стимуляцию мобилизационных процессов:

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"Заигравшись в патриотизм, идейность и чувство долга, мы потеряли ощущение реальности, а оно замешано на объективных, материальных блага".

Вместе с тем, Коваленко акцентировал, что Украине необходимо готовиться к тому, что в дальнейшем российская армия будет полагаться в основном на свой людской ресурс, и выиграть "мясом" не получится: "У России его всегда будет больше".

По мнению эксперта, ключ к победе Украины заключается в "доминировании в вопросах технических средств и технологических процессов, а также гибкой и своевременной адаптации войск к складывающейся на поле боя ситуации".

Мобилизация в Украине и "кризис дезертирства"

Напомним, по сравнению с прошлым годом, в Украине резко возросло количество случаев дезертирства. Как писал The Times, записавшиеся в Силы обороны в первые дни широкомасштабного вторжения России в 2022 году украинцы истощены, и побег становится все более привлекательным вариантом.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в период с января по сентябрь 2024-го было открыто 51 000 уголовных производств за дезертирство и оставление воинской части: "Это уже вдвое больше, чем 24 000 в 2023 году, и значительно больше, чем в 2022 году, когда было открыто всего 9 000 производств".

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