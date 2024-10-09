По словам Ивана Тимочко, россияне имеют такие системы в ограниченном количестве.

Украинские военные начали находить важные и дорогие системы врага, а именно комплексы ПВО и РСЗО, которые удается уничтожать. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

"Два дня назад была информация о четырех вражеских единицах систем противовоздушной обороны и нескольких системах реактивного залпового огня. Это свидетельствует о том, что и мы начали находить их очень важные и дорогие системы, потому что РСЗО - кроме "Градов", те же "Смерчи" - россияне имеют в очень ограниченном количестве. Массу из них мы "вынесли" в начале широкомасштабного вторжения, когда они были на маршах. А системы ПВО - те же "Торы" - это показатель того, что удается выбивать их воздушное прикрытие у линии фронта. "Торы", как правило, сбивают беспилотники, хотя их основное назначение - сбивать авиацию", - подчеркнул он.

Также Тимочко рассказал о потерях оккупантов на фронте. По его словам, количество уничтоженных захватчиков каждый день свидетельствует об активизации боевых действий.

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"Есть информация, что сейчас враг пытается прорваться в Торецк, там происходят чрезвычайно активные бои. Кроме этого, не стихает Кураховское направление, Курахово-Селидово, там очень серьезные бои, поскольку враг хочет на этом направлении выровнять линию фронта. Также это район Покровска, потому что мы знаем, что враг делал попытки атаковать в районе Водяного, северо-восточнее Угледара. Активизируется Роботинский выступ, в частности это район Старомайорского. Там нет танковых атак, но активизировалась пехота", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, по словам военного, армия РФ пытается атаковать в районе Волчанска, Липцов, что на Харьковском направлении. Также наблюдается активность боев на Лимано-купянском направлении, а именно в сторону Оскольского водохранилища. Тимочко добавил, что российские оккупанты также стянули дополнительные силы и на Курскую область, там они пытались контратаковать.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее командование Сил поддержки ВСУ сообщило, что только за сентябрь 2024 года армия РФ 250 раз применила против украинских военных боеприпасы, которые снаряжены опасными химическими веществами. Речь идет о К-51 и РГ-ВО, которые преимущественно используют для борьбы с беспорядками.

Также сообщалось, что российские оккупанты зашли в Торецк, что в Бахмутском районе Донецкой области, в частности они смогли дойти до шахты "Центральная". Представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость" Артем Джепко отметил, что ситуация в Торецке достаточно динамичная и постоянно меняется.

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