Роман Свитан напомнил, что в 2022 и 2023 годах в РФ уже издавались подобные указы.

Решение российского диктатора Владимира Путина увеличить численность военнослужащих вооруженных сил РФ до 1,5 млн солдат никак не повлияет на ситуацию на фронте. Об этом военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал в комментарии УНИАН.

"Такого рода указами каждую осень Путин пытается поднять до 1,5 млн основной состав российских войск", - сказал Свитан.

Эксперт отметил, что в 2022 и 2023 годах в РФ уже издавались такие указы для увеличения численности военнослужащих в вооруженных силах.

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"Вооруженные силы в основном состоят из военнослужащих и гражданских служащих. В российской армии они пытаются увеличить количество военнослужащих до 1,5 млн третий год, а просто служащих, гражданских в армии, там где-то постоянно есть 800 тысяч", - сказал Свитан.

При этом, эксперт подчеркнул, что в РФ уже третий год не могут довести численность армии до 1,5 млн военнослужащих.

"Они ставят в строй каждый день по тысяче россиян. Каждый день российская армия ставит в строй тысячу контрактников. Примерно тысячу мы минусуем на линии фронта. Вот они не могут их просто дособрать. И вот это для них проблема. Поэтому она абсолютно никак не коррелируется с каким-то увеличением. Уже третий год они увеличиваются. И никак это не будет давить на линии фронта", - считает Свитан.

Он добавил, что, вероятно, это больше связано с финансовым расчетом.

"Допустим, как увеличить финансирование армии? За счет указов. Идет указ президента, а дальше финансовые структуры начинают выделять деньги под увеличение численности, и не более того. Я бы так сказал - это рядовое действие, которое абсолютно никак не на боеспособность российской армии, не на давление на фронте не влияет", - сказал Свитан.

Эксперт также выразил уверенность, что эти указы Путина не представляют какой-то угрозы для Украины, как и абсолютно не повлияют на ситуацию на фронте.

"Это просто увеличение текущих потребностей, не более того", - добавил эксперт.

Путин снова увеличил численность Вооруженных сил России - что известно

Как сообщал УНИАН, правитель Российской Федерации Владимир Путин вновь увеличил численность Вооруженных сил РФ. В частности, штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн будут составлять военнослужащие. Согласно прошлогоднему указу численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

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