Решение российского диктатора Владимира Путина увеличить численность военнослужащих вооруженных сил РФ до 1,5 млн солдат никак не повлияет на ситуацию на фронте. Об этом военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал в комментарии УНИАН.
"Такого рода указами каждую осень Путин пытается поднять до 1,5 млн основной состав российских войск", - сказал Свитан.
Эксперт отметил, что в 2022 и 2023 годах в РФ уже издавались такие указы для увеличения численности военнослужащих в вооруженных силах.
"Вооруженные силы в основном состоят из военнослужащих и гражданских служащих. В российской армии они пытаются увеличить количество военнослужащих до 1,5 млн третий год, а просто служащих, гражданских в армии, там где-то постоянно есть 800 тысяч", - сказал Свитан.
При этом, эксперт подчеркнул, что в РФ уже третий год не могут довести численность армии до 1,5 млн военнослужащих.
"Они ставят в строй каждый день по тысяче россиян. Каждый день российская армия ставит в строй тысячу контрактников. Примерно тысячу мы минусуем на линии фронта. Вот они не могут их просто дособрать. И вот это для них проблема. Поэтому она абсолютно никак не коррелируется с каким-то увеличением. Уже третий год они увеличиваются. И никак это не будет давить на линии фронта", - считает Свитан.
Он добавил, что, вероятно, это больше связано с финансовым расчетом.
"Допустим, как увеличить финансирование армии? За счет указов. Идет указ президента, а дальше финансовые структуры начинают выделять деньги под увеличение численности, и не более того. Я бы так сказал - это рядовое действие, которое абсолютно никак не на боеспособность российской армии, не на давление на фронте не влияет", - сказал Свитан.
Эксперт также выразил уверенность, что эти указы Путина не представляют какой-то угрозы для Украины, как и абсолютно не повлияют на ситуацию на фронте.
"Это просто увеличение текущих потребностей, не более того", - добавил эксперт.
Путин снова увеличил численность Вооруженных сил России - что известно
Как сообщал УНИАН, правитель Российской Федерации Владимир Путин вновь увеличил численность Вооруженных сил РФ. В частности, штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн будут составлять военнослужащие. Согласно прошлогоднему указу численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.