Мусиенко прокомментировал указ Путина об увеличении численности войск коллаж УНИАН, фото REUTERS, кадр из видео

16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ до до 2 млн 389 тысяч человек. Этот приказ хозяин Кремля дал для того, чтобы пополнить потери и деморализовать Украину, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Во-первых, России надо пополнить потери, которые есть. Во-вторых продолжать формировать резервы и осуществлять подготовку. В-третьих, провести такие мероприятия ИПСО деморализующего характера, направленные на то, чтобы продемонстрировать, что Россия готовится к длительной войне, что у России больше сил и большая численность армии. Все должны соответственно испугаться, мы в том числе, и соответствующим образом реагировать", – пояснил он в эфире телемарафона.

По словам эксперта, новые российские армии на бумаге – это на самом деле доукомплектованные батальонные тактические группы, разбитые на фронте. Он отметил, что у РФ есть такая особенность – раз или дважды в год они создают "одну-две-три армии".

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"Выводят с фронта батальонные тактические группы, которые там потеряли боеспособность и осталось 30-40-50 процентов. Эти батальоны доукомплектовывают тем, кого найдут, не обязательно на 100%. Батальон может получить более двух третей – 70%, и он будет боеспособным по их классификации. Но, при этом всем, документально меняется его номер, название и подчинение. Соответственно, получают новую армию на бумаге",  – рассказал Мусиенко.

Он добавил для примера, что из одной или двух новых армий, условно говоря, россияне должны были получить 300 тысяч человек, а в действительности это 75-80 тысяч. То есть численность, задекларированная на бумаге, не означает, что по факту вся штатная численность укомплектована.

"Чтобы запугать, выглядит красиво. Сказать всем: смотрите, у России ресурс не заканчивается – он бесконечный. Россия этим пользуется, потому что пересчитать каждый батальон и группу по штатной численности на самом деле сложно. Даже наши военные и разведка всегда считают по наивысшему показателю. Это правильно, потому что ты всегда готовишься к самым большим рискам, которые есть", – отметил эксперт.

По словам Мусиенко, увеличение численности армии РФ совпадает с осенней кампанией призыва, которая будет происходить в РФ. Под это, конечно, увеличат численность военных за счет увеличения количества призывников, которые по расчетам Кремля должны стать будущими контрактниками.

В то же время качество новобранцев в российской армии абсолютно разное и зависит от подготовки. И зимой Россия будет тратить больше времени на подготовку, ведь сейчас они делают акцент на пехоту.

"Я думаю, когда будет определенное зимнее, скажем так, уменьшение интенсивности боевых действий, потому что в зимний период они всегда уменьшаются, не исключено, что они в это время будут пытаться больше готовить (войска, – ред.) с прицелом на весну, больше тратить времени на подготовку. Потому что у них сейчас акцент на пехоте и авиации. Соответственно, с одной стороны, это меньшее время на подготовку, чем научить артиллериста или танкиста. Но с другой, если пехота уже становится элитой для российской армии в смысле постоянных штурмов, то значит они могут больше вкладывать в их подготовку", – акцентировал эксперт.

Также он отметил, что в вопросе одежды и амуниции в армии РФ с начала полномасштабного вторжения особого прорыва не заметно. Если посмотреть на презентации, то демонстрируют "форму как у киборгов", но такую амуницию получают далеко не все российские военнослужащие.

"Некоторые элитные подразделения – десантники, спецназовцы, они конечно вооружены, можно сказать, по высшему классу. И вооружение, и класс бронежилетов, и каски у них нормальные. А вот массовая пехота, которая идет в штурм, то это каски, которые нашли на хранении в резерве с 40-50-х годов, бронежилеты – так же. В принципе, по сравнению с украинскими бойцами, они не имеют чего-то лучшего", – сказал Мусиенко.

Увеличение численности ВС РФ

На днях диктатор Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 тысяч военных и теперь российская армия будет насчитывать 1,5 млн военнослужащих, а штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек.

По информации российских СМИ, принятый Путиным указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года. Примечательно, что по указу прошлого года численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

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