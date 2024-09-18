По словам Мусиенко, России надо пополнить потери и продемонстрировать готовность к длительной войне.

16 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ до до 2 млн 389 тысяч человек. Этот приказ хозяин Кремля дал для того, чтобы пополнить потери и деморализовать Украину, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Во-первых, России надо пополнить потери, которые есть. Во-вторых продолжать формировать резервы и осуществлять подготовку. В-третьих, провести такие мероприятия ИПСО деморализующего характера, направленные на то, чтобы продемонстрировать, что Россия готовится к длительной войне, что у России больше сил и большая численность армии. Все должны соответственно испугаться, мы в том числе, и соответствующим образом реагировать", – пояснил он в эфире телемарафона.

По словам эксперта, новые российские армии на бумаге – это на самом деле доукомплектованные батальонные тактические группы, разбитые на фронте. Он отметил, что у РФ есть такая особенность – раз или дважды в год они создают "одну-две-три армии".

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"Выводят с фронта батальонные тактические группы, которые там потеряли боеспособность и осталось 30-40-50 процентов. Эти батальоны доукомплектовывают тем, кого найдут, не обязательно на 100%. Батальон может получить более двух третей – 70%, и он будет боеспособным по их классификации. Но, при этом всем, документально меняется его номер, название и подчинение. Соответственно, получают новую армию на бумаге", – рассказал Мусиенко.

Он добавил для примера, что из одной или двух новых армий, условно говоря, россияне должны были получить 300 тысяч человек, а в действительности это 75-80 тысяч. То есть численность, задекларированная на бумаге, не означает, что по факту вся штатная численность укомплектована.

"Чтобы запугать, выглядит красиво. Сказать всем: смотрите, у России ресурс не заканчивается – он бесконечный. Россия этим пользуется, потому что пересчитать каждый батальон и группу по штатной численности на самом деле сложно. Даже наши военные и разведка всегда считают по наивысшему показателю. Это правильно, потому что ты всегда готовишься к самым большим рискам, которые есть", – отметил эксперт.

По словам Мусиенко, увеличение численности армии РФ совпадает с осенней кампанией призыва, которая будет происходить в РФ. Под это, конечно, увеличат численность военных за счет увеличения количества призывников, которые по расчетам Кремля должны стать будущими контрактниками.

В то же время качество новобранцев в российской армии абсолютно разное и зависит от подготовки. И зимой Россия будет тратить больше времени на подготовку, ведь сейчас они делают акцент на пехоту.

"Я думаю, когда будет определенное зимнее, скажем так, уменьшение интенсивности боевых действий, потому что в зимний период они всегда уменьшаются, не исключено, что они в это время будут пытаться больше готовить (войска, – ред.) с прицелом на весну, больше тратить времени на подготовку. Потому что у них сейчас акцент на пехоте и авиации. Соответственно, с одной стороны, это меньшее время на подготовку, чем научить артиллериста или танкиста. Но с другой, если пехота уже становится элитой для российской армии в смысле постоянных штурмов, то значит они могут больше вкладывать в их подготовку", – акцентировал эксперт.

Также он отметил, что в вопросе одежды и амуниции в армии РФ с начала полномасштабного вторжения особого прорыва не заметно. Если посмотреть на презентации, то демонстрируют "форму как у киборгов", но такую амуницию получают далеко не все российские военнослужащие.

"Некоторые элитные подразделения – десантники, спецназовцы, они конечно вооружены, можно сказать, по высшему классу. И вооружение, и класс бронежилетов, и каски у них нормальные. А вот массовая пехота, которая идет в штурм, то это каски, которые нашли на хранении в резерве с 40-50-х годов, бронежилеты – так же. В принципе, по сравнению с украинскими бойцами, они не имеют чего-то лучшего", – сказал Мусиенко.

Увеличение численности ВС РФ

На днях диктатор Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 тысяч военных и теперь российская армия будет насчитывать 1,5 млн военнослужащих, а штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек.

По информации российских СМИ, принятый Путиным указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года. Примечательно, что по указу прошлого года численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

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