Сенатор отметил, что с помощью США Украина сможет даже пойти в контрнаступление.

Дополнительное финансирование Украины со стороны США не обеспечит кардинальный прорыв ВСУ на фронте.

Такое мнение высказал председатель Комитета вооруженных сил Сената США демократ Джек Рид, передает Голос Америки. Он заявил, что если американские законодатели утвердят дополнительную помощь Украине, то ВСУ "остаток года будут медленно оттеснять россиян, не кардинально".

При этом Рид предположил, что с дополнительной помощью от Вашингтона ВСУ смогут перейти в наступление в 2025 году.

Видео дня

"В следующем году должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", - сказал Рид.

Сенатор призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины.

"Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", - добавил законодатель.

Политик предположил, что оккупанты сейчас могут давить на ВСУ и перешли к "более привычному для них типу войны: фиксированные позиции, бункеры, плотное минирование".

Помощь США Украине

Сенат США утвердил законопроект, который предусматривает дополнительное финансирование приоритетов безопасности США. Это включает $60 млрд для Украины. Однако палата представителей Конгресса никак не может согласовать законопроект и проголосовать за него.

12 марта США объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму $300 млн. Это первая помощь США в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: