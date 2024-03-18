Генсек НАТО утверждает, что жизненно важно, чтобы союзники Украины усилили поддержку.

Ситуация на украинском фронте сложная и западные союзники по НАТО передают ВСУ 99% всей военной помощи.

Об этом на пресс-конференции в Грузии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Грузия Online.

"РФ преследует имперские амбиции, и ситуация на поле боя в Украине сложная. Так что жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99% военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль", - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии украинских беженцев и значительную гуманитарную, а также финансовую помощь Украине.

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Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. Только на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага.

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