Соглашение о ресурсах является лучшим, что могла придумать Украина в трудных обстоятельствах.

Украина сознательно сделала ставку на то, чтобы предложить Дональду Трампу ископаемые ресурсы в обмен на военную поддержку. Учитывая тяжелую ситуацию для Киева, эта ставка оправдана, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что идею обмена ресурсов на помощь Киев включил в так называемый план победы, еще осенью прошлого года. Причем это сделали именно под Трампа, чье мировоззрение сводится к концепции деловых сделок. И похоже на то, что из-за собственной некомпетентности Трамп до сих пор не понял, какие именно ресурсы ему предлагают, пишет Bloomberg.

Во-первых, Трамп почему-то решил, что Украина богата редкоземельными металлами, хотя на самом деле речь идет о более распространенных литий, марганец, титан и уран. Во-вторых, тот же литий, который сегодня становится все более ценным, в Украине еще не добывают, месторождения нужно разрабатывать с нуля. В-третьих, значительная часть залежей ценных ресурсов находится в непосредственной близости от линии фронта, или на уже оккупированной территории.

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"Зеленский сыграл как нельзя лучше - на что мог, в тяжелых обстоятельствах. Суть заключается в том, что если бы Европа восстановила свою обороноспособность, ему бы не пришлось выставлять свои ресурсы на продажу, чтобы заманить США обратно", - пишет Bloomberg.

Авторы публикации отмечают, что пока непонятно, как именно будет выглядеть соглашение "ресурсы в обмен на помощь", но само соглашение, по их мнению "это цена, которую Украина должна заплатить", чтобы сохранить поддержку США.

Соглашение о ресурсах между Украиной и США

Как писал УНИАН, Украина согласна на предложение президента США Дональда Трампа об обмене украинских полезных ископаемых на военную поддержку США. По данным The Washington Post, Украина "готова подписать документы о совместных соглашениях".

Владимир Зеленский отметил, что такое соглашение было одним из пунктов Плана победы, который он представил партнерам осенью прошлого года. Глава государства напомнил, что Россия еще с 2014 года оккупировала украинские земли, на которых тоже были большие объемы полезных ископаемых.

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