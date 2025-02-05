Украине нужны конкретные решения от США по ускорению поставок оборонного оборудования без проволочек для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что Украина немедленно нуждается в практических шагах в направлении усиления обороноспособности нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.

В частности, у Сибиги спросили, чего Украина стремится получить от США в обмен на полезные ископаемые, и идет ли речь об отправке американских войск в Украину как части международной силы с целью сохранения будущего мира.

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"Я убежден, и в этом нет сомнений, что достижение справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в Украине - это также национальный интерес США. И реализация концепта "достижение мира благодаря силе" - это не просто абстрактное понятие", - подчеркнул Сибига.

Как добавил глава МИД Украины, этот концепт наполняется конкретными действиями, проектами и решениями.

"И именно в этом заключается его практическое воплощение - через конкретные шаги уже сейчас в усилении нашей обороноспособности, через конкретные решения по ускорению поставок соответствующего оборонного оборудования для Украины, без проволочек, именно сейчас, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте", - подчеркнул Сибига.

Министр напомнил, что в плане победы президента Украины Владимира Зеленского был пункт относительно минеральных или природных ресурсов, которыми так богата Украина.

"А именно, о возможностях для наших партнеров инвестировать, совместно их разрабатывать, потому что это наш общий стратегический интерес, и это тоже одни из таких конкретных воплощений реализации концепта мир благодаря силе, потому что это тоже является элементами определенных гарантий присутствия крупного бизнеса в Украине, крупных интересов заинтересованности наших ближайших союзников - Соединенных Штатов, в разработке таких месторождений и их защиты. Мы действительно имеем для этого огромные возможности", - подчеркнул Сибига.

Он уверяет, что эта позиция Украины доводится до американцев.

"У нас круг общих интересов взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть - особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины по закупке LNG-газа в США. Вы знаете, что Украина обладает чрезвычайно мощными подземными газовыми хранилищами и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества и, одновременно усилив энергетическую безопасность Европы, потому что этого газа будет достаточно в случае закачки его в наши хранилища для отыгрывания роли гаранта энергетической безопасности в Европе", - констатирует Сибига.

Кроме того, по его словам, можно говорить о возможностях для американского бизнеса в реконструкции Украины. "Это будет один из самых масштабных проектов этого столетия", - считает Сибига.

Другие новости о полезных ископаемых Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Запад давно интересуется полезными ископаемыми Украины. Теперь они могут стать платой за помощь. "Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. Они имеют замечательные полезные ископаемые. И я хочу обеспечить безопасность полезных ископаемых, и они готовы это сделать", – сказал американский президент.

Кроме того, в WP узнали позицию Украины по поводу помощи США в обмен на наши полезные ископаемые. Зеленский впервые предложил предоставить Соединенным Штатам материалы во время своей встречи с Трампом перед ноябрьскими выборами.

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