Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что Украина немедленно нуждается в практических шагах в направлении усиления обороноспособности нашего государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.
В частности, у Сибиги спросили, чего Украина стремится получить от США в обмен на полезные ископаемые, и идет ли речь об отправке американских войск в Украину как части международной силы с целью сохранения будущего мира.
"Я убежден, и в этом нет сомнений, что достижение справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в Украине - это также национальный интерес США. И реализация концепта "достижение мира благодаря силе" - это не просто абстрактное понятие", - подчеркнул Сибига.
Как добавил глава МИД Украины, этот концепт наполняется конкретными действиями, проектами и решениями.
"И именно в этом заключается его практическое воплощение - через конкретные шаги уже сейчас в усилении нашей обороноспособности, через конкретные решения по ускорению поставок соответствующего оборонного оборудования для Украины, без проволочек, именно сейчас, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте", - подчеркнул Сибига.
Министр напомнил, что в плане победы президента Украины Владимира Зеленского был пункт относительно минеральных или природных ресурсов, которыми так богата Украина.
"А именно, о возможностях для наших партнеров инвестировать, совместно их разрабатывать, потому что это наш общий стратегический интерес, и это тоже одни из таких конкретных воплощений реализации концепта мир благодаря силе, потому что это тоже является элементами определенных гарантий присутствия крупного бизнеса в Украине, крупных интересов заинтересованности наших ближайших союзников - Соединенных Штатов, в разработке таких месторождений и их защиты. Мы действительно имеем для этого огромные возможности", - подчеркнул Сибига.
Он уверяет, что эта позиция Украины доводится до американцев.
"У нас круг общих интересов взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть - особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины по закупке LNG-газа в США. Вы знаете, что Украина обладает чрезвычайно мощными подземными газовыми хранилищами и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества и, одновременно усилив энергетическую безопасность Европы, потому что этого газа будет достаточно в случае закачки его в наши хранилища для отыгрывания роли гаранта энергетической безопасности в Европе", - констатирует Сибига.
Кроме того, по его словам, можно говорить о возможностях для американского бизнеса в реконструкции Украины. "Это будет один из самых масштабных проектов этого столетия", - считает Сибига.
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Ранее УНИАН сообщал, что Запад давно интересуется полезными ископаемыми Украины. Теперь они могут стать платой за помощь. "Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. Они имеют замечательные полезные ископаемые. И я хочу обеспечить безопасность полезных ископаемых, и они готовы это сделать", – сказал американский президент.
Кроме того, в WP узнали позицию Украины по поводу помощи США в обмен на наши полезные ископаемые. Зеленский впервые предложил предоставить Соединенным Штатам материалы во время своей встречи с Трампом перед ноябрьскими выборами.