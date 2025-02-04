Уже есть рабочие даты, когда американская команда приедет в Украину, заявил президент.

Команда президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 3 февраля, имела контакты со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Об этом Зеленский сообщил во время брифинга с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"У главы Офиса президента был разговор с Волтцом (советник Белого дома по национальной безопасности, – ред.), и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ, – ред.) моя команда имела контакт. У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды", -–заявил президент.

Зеленский также прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что он хочет предложить Украине сделку – поставлять помощь в обмен на полезные ископаемые. Он отметил, что это один из пунктов, которые есть в Плане победы.

Глава государства напомнил, что Россия еще с 2014 года оккупировала украинские земли, и на тех территориях были большие объемы полезных ископаемых.

"Мы открыты к тому, что все это может быть и разработано с нашими партнерами, которые и помогают нам защитить нашу землю, и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами", – добавил Зеленский.

Президент Украины отметил, что еще в сентябре говорил об этом на встрече с Трампом в Нью-Йорке.

"Мы открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний, и с удовольствием. Почему? Потому что если это будет все под контролем России – туда зайдут другие страны, другие компании. Непосредственно, я уверен, и Иран, и Северная Корея. То, что я об этом с ним говорил – это факты. Бизнес Америки очень заинтересован входить в Украину. Я хотел бы, чтобы они развивали это направление у нас", – подчеркнул Зеленский.

Пезидент также вспомнил об оккупированной Запорожской АЭС, одной из крупнейших атомных станций в мире, которая производила 6 ГВт генерации.

"Возьмите сегодня один блок. Чтобы построить один блок, надо миллиарды денег. И станции в Соединенных Штатах – 2-3 блока – стоят 10-15 млрд. Их себестоимость. А плюс то, что может генерировать эта станция. Это деньги каждый день. Сегодня в Украине из-за оккупации и из-за атак мы импортируем 300 МВт. Представьте себе, что это такое... Мы импортируем, а у нас есть – это наше право собственности. У нас есть 6 ГВт. И поэтому здесь вопрос не только в полезных ископаемых. Вопрос во многих вещах. Атомка – мы также открыты к партнерству с другими странами", – заявил Зеленский.

Украина и США: это стоит знать

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в феврале должен посетить Украину. Визит состоится после 11 февраля, сообщают украинские СМИ. Отмечается, что Келлог должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Reuters писало, что после короткой необъявленной паузы в поставках военной помощи Украине, администрация Трампа возобновила поставки. Два собеседника журналистов заявили, что поставки помощи возобновились после того, как Белый дом "отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине соглашение о предоставлении военной помощи в обмен на полезные ископаемые страны. Источник "РБК-Украина" в Офисе президента отметил, что идея о совместной добыче этих ископаемых фигурировала в "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского.

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