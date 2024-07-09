По словам Дикого, у врага есть надежда, что в рамках этого года сломается Запад и не будет поддержки Украины.

На самом деле рассказы о бесконечных ресурсах и возможности ведения Россией войны годами являются иллюзией и давлением на Запад, чтобы он не помогал Украине. Об этом сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

По его словам, Россия сейчас бросает все возможные ресурсы - человеческие, материальные, чтобы не проиграть войну в Украине, потому что для руководства России это вопрос выживания.

"Она сейчас реально используют все - до последнего солдата, танка, все возможности, которые на самом деле не являются бесконечными", - подчеркнул он.

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Дикий отмечает, что Россия показывает, что якобы готова "протискивать" населенные пункты Украины вплоть до западной границы, вплоть до Львова в течение многих лет. При этом напомнил, что только Бахмут россияне брали до 10 месяцев, а Авдеевку, которая гораздо меньше Бахмута, - 4 месяца.

"Они пытаются создать иллюзию, что они способны при такой интенсивности продолжать годами. И главное для них, чтобы эта иллюзия поселилась в наших головах, но в первую очередь - в головах наших союзников. И весь их расчет сейчас на то, что поверят в их способность годами продвигаться, мол, от лома нет приема и разумнее всего пробовать как-то с ними договариваться", - отметил Дикий.

По его словам, Россия надеется на то, что наши западные союзники морально сломаются быстрее, чем у врага закончится ресурс.

"У них реально ресурса по некоторым параметрам на год, а по другим - на полтора. И это при том, что война уже 2.,5 года идет. Но у них есть надежда, что в пределах этого года уже сломается Запад и будет совершенно другой с ним разговор", - сказал Дикий.

Он отметил, что сейчас параллельно происходит два процесса - оккупанты продвигаются везде, где могут, в частности, на Донбассе.

"Создается эта иллюзия непобедимости и бесконечности ресурса, а параллельно уже по всем возможным каналам идут сигналы, что они готовы заморозить нынешний конфликт", - сказал Дикий.

Он напомнил, что вдруг Путин заговорил только о четырех областях, которые должны оставить украинские военные, хотя раньше много говорилось об Одессе, Харькове, как якобы российских городах.

"А дальше прилетел Орбан (речь идет о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев - УНИАН), который прямым текстом говорил, что даже речь не идет о четырех областях, а надо замораживать конфликт по нынешней линии - просто прекратите стрелять. И это очень показательно. Потому что россияне так себя не ведут, когда уверены в своей силе. Они понимают, что сейчас еще продвигаются, но осознают, что ресурс уже исчерпывается", - отметил эксперт.

При этом добавил, что у врага с человеческим ресурсом лучше всего, но даже по ситуации на Харьковщине видно, что там уже наступали абсолютно "зеленые новобранцы прямо из учебки" и это было одной из причин, почему у врага наступление провалилось.

"У россиян мяса хватает, но качество уже очень падает, потому что опытных офицеров и солдат все меньше. Поэтому враг может просто этими зелеными и не подготовленными засыпать фронт. Хуже у врага с техникой, потому что уже на Харьковском направлении фигурально шло в 10 раз меньше техники, чем на этом направлении в 2022 году, потому что она у них просто заканчивается. И железо у них заканчивается гораздо быстрее, чем мясо", - подчеркнул Дикий.

Война в Украине - возможность прекращения огня

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров с Российской Федерацией.

Зеленский в интервью для Bloomberg отметил, что Украина в войне и не может просто так говорить о прекращении огня. По его словам, Путину доверять нельзя. Он напомнил, что много лет назад договаривались стороны о режиме прекращения огня между Украиной и Россией, но Россия все это сорвала. Срывала постоянно и убивала украинцев. Президент относительно прекращения огня отметил, что отрибен четкий план, чтобы Россия не использовала прекращение огня для накопления техники на украинской территории, которую они оккупировали.

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