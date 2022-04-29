Офицеры всячески изолируют солдат от информации о войне в Украине, уверяя, что "все стихает".

Солдат-срочник Аурел Бойко (имя и фамилия изменены из соображений безопасности - УНИАН) из непризнанного Приднестровья сложил оружие и перешел на сторону Украины. Парень рассказал, что от солдат "ПМР" скрывают реальную ситуацию в Украине.

Об этом он рассказал Укринформу.

В армию "ПМР" его "загребли" силой.

"Приехала полиция, завезла в военкомат и уже там дали повестку, подписку о невыезде", - рассказал парень.

Уже через считанные дни он понял все тонкости этой службы. Бойко прослужил несколько месяцев в воздушно-десантных войсках, в части рядом со столицей республики. Почти сразу он столкнулся с жесткой дедовщиной, на которую никак не реагировали офицеры. Когда стало невыносимо, решил бежать.

"Мне дали увольнение в субботу, с часа, до четырех часов воскресенья. Я приехал домой, к родителям, повидался с ними. А утром взял вещи, которые смог, и убежал. Принял такое решение, потому что старослужащие плохо относились, издевались надо мной, физически и морально, не давали нормально выспаться. Родители о моем решении не знали. Сначала хотел бежать в Молдову, но не на чем было переплыть через реку. А если бы попробовал через мост - сразу бы задержали и вернули в армию. Поэтому добрался до границы с Украиной и пересек ее пешком", - рассказал Аурел.

Парень бежал еще до взрывов в Приднестровье, когда речь не шла о вероятности привлечения срочников к войне в Украине. По словам Аурела, сослуживцы, и родители до сих пор уверены, что их к участию в боевых действиях не будут привлекать.

По его словам, некоторые срочники беспрепятственно могли перейти на контрактную форму службы. Желающих это сделать было немного.

"Кое-кто, кому месяц-два служить оставалось, хотели, но передумывали. А толку? Я так понял, если 9 классов закончил, тебе сержанта дают, а зарплата – 2500 рублей. Это примерно 120-130 долларов. Может, 150. Это очень мало, - средняя зарплата 200-300 долларов. Но и этого не очень хватает на жизнь. Если есть среднее образование – отправляют на курсы и получаешь прапорщика", - рассказывает Бойко.

За время службы в десантных войсках парень не заметил подготовки к возможному участию в боевых действиях. Информацию о войне в Украине от войска скрывали.

"Мы в основном в наряды ходили и отдыхали, в части сидели. Нам говорили, что в Украине уже все утихает. Не понимал, что все так серьезно. Говорили, что идет российская спецоперация, а что такая серьезная война – нет. Максимум, что знал об этих событиях, – то, что видел в Тик-Токе, что конфликт Украины и России есть, но почему – не знал", - делится Аурел.

Другие солдаты, с которыми служил Аурел, тоже не особо понимают, что происходит в Украине. Доступа к информации нет, ведь офицеры отбирают телефоны.

Парень довольно скептически оценивает боеспособность армии "ПМР". За время службы он даже серьезной военной техники не видел, - только грузовики и БРДМ и бронированный "уазик", а с российскими военными не взаимодействовал, потому что они "отделены".

Солдат уверен, что большинство его сослуживцев отказались бы воевать против Украины. Многие тоже сбежали бы.

"Потому что это никому не нужно - умирать", - отметил парень.

Аурелу дома грозит от двух до пяти лет лишения свободы, поэтому он планирует остаться в Украине и получить статус административного беженца.

Парень мечтает попасть в какой-то большой город, заработать денег, и уехать в Польшу, или Германию, потому что в Приднестровье молодому человеку нечего делать и будущего там тоже нет.

Эскалация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

26 апреля власти "ПМР" заявили о взрывах в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

Также украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

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