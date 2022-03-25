Секретарь СНБО считает, что оккупанты будут переформатироваться.

Происходят выяснения отношений внутри военно-политического руководства Российской Федерации через Украину.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас происходит выяснение отношений внутри военно-политического руководства Российской Федерации. Сейчас там довольно напряженная ситуация, все доказывают, что не они виноваты в том, что за четыре дня не взяли Киев, как они рапортовали перед своим фюрером. Сейчас там есть увольнение части генералов, а другую часть наши Вооруженные силы освобождают грузом "200", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что оккупанты будут переформатироваться. По его словам, "это не значит, что угроза исчезла и они сложили, как говорится, руки и подняли белый флаг".

Данилов заявил, что убежден в победе Украины, "потому что люди света всегда побеждают, а мы и есть люди света".

Как сообщал УНИАН, ранее в Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба сша Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Однако российское военное руководство на контакт не идет.

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