В штабе Сухопутных войск ВСУ поделились подробностями о действиях и планах оккупантов.

В Сухопутных войсках ВСУ опровергли слухи о том, что у россиян постепенно заканчиваются ракеты. По словам начальника штаба Александра Грузевича, интенсивность обстрелов не снизилась, однако оккупанты меняют тактику.

Информацией командир поделился в комментариях порталу "Милитарный". По словам Грузевича, враг все так же активно проводит бомбардировки. Однако теперь россияне стараются отслеживать украинские средства ПВО, авиацию и артиллерию. Именно из-за них оккупационная армия несет существенные потери.

Грузевич также спрогнозировал, что враг будет стягивать силы для штурма Киева. Для этого попытаются сформировать отдельные подразделения, в частности, в Дагестане.

Напомним, неделю назад в Министерстве обороны Украины заявили, что вероятность штурма столицы сохраняется. Однако спикер Минобороны Александр Мотузяник заверил о готовности ВСУ защищать Киев. Ранее аналогичное заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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