Россия сейчас имеет общее военное преимущество, но оно далеко от того, чтобы быть решающим и необратимым, пишет издание.

Существует два популярных видения завершения войны в Украине, и между ними есть разительная разница. С одной стороны – мирный саммит в Швейцарии, где президент Украины Владимир Зеленский представил свой мирный план из 10 пунктов лидерам и высокопоставленным чиновникам из более 90 стран мира, с другой стороны – предложение о прекращении огня, сделанное российским диктатором Владимиром Путиным, при условии, что Украина откажется от своих амбиций по вступлению в НАТО и "уйдет" из четырех областей.

Как отмечает Foreign Policy, каждое из этих видений было категорически отвергнуто другой стороной. Украинские официальные лица назвали предложение Путина "полной фикцией", поскольку вывод российских войск и полное восстановление территориальной целостности Украины являются центральными принципами мирной формулы Зеленского. Со своей стороны, Москва работала над тем, чтобы сорвать мирный саммит Украины, а российские официальные лица называли его "ничтожным", прилагая успешные усилия, чтобы отговорить незападные страны – особенно Китай – даже от участия в нем.

"Поскольку длительный конфликт превратился в медленную и изнурительную войну, и ни одна из сторон пока не может получить решающее преимущество на поле боя, вполне логично, что в конце концов будет достигнута какая-то дипломатическая договоренность, которая положит конец войне или по крайней мере поставит ее на полузамороженную паузу. Мы пока не можем сказать, возобладает ли видение Путина или Зеленского – но есть некоторые подсказки. Важнейшей из них является ситуация на поле боя", – говорится в материале.

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За последние два с половиной года на фронте произошли значительные колебания. На данный момент основной фокус территориальных споров сосредоточен на четырех украинских областях: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Харьковщина и Крым также являются жизненно важными, но Россия вряд ли сможет захватить всю территорию первого региона, а второй "остается за пределами способности Украины восстановить его военным способом".

Вероятно, обе стороны будут продолжать атаковать позиции друг друга на этих территориях, но именно эти четыре региона, также известные как сухопутный мост в Крым, могут оказаться наиболее важными, когда дело дойдет до определения условий любого прекращения огня или более широкого мирного соглашения. Удерживать территорию всегда психологически и дипломатически легче, чем сдавать ее, отмечает издание.

"В будущем любое изменение территориального контроля в этих регионах будет зависеть от двух факторов: мобилизации военных сил и поставки оружия. Украина в последнее время пытается мобилизовать достаточно сил, в то время как Россия, имея гораздо большую армию, кажется, находится в относительно лучшем положении на этом фронте. Между тем, Украина недавно получила значительные пакеты военной помощи от США и других стран НАТО, тогда как Россия продолжает стабильно получать технологии и поставки из Северной Кореи, Ирана, Китая и собственных оружейных предприятий. Таким образом, Россия сейчас имеет общее военное преимущество, но оно далеко от того, чтобы быть решающим и необратимым", – говорится в материале.

Влияет не только ситуация на поле боя

Эта война не ограничивается чисто военной сферой. Обе страны нанесли друг другу прямой экономический ущерб: Россия атакует энергетическую и другую критически важную инфраструктуру Украины, используя ракеты и беспилотники, тогда как украинские войска все чаще применяют такую же тактику на территории России.

Тем временем Запад усилил собственное экономическое давление на Россию. Это включает сохранение и расширение санкций против России. В глобальном финансовом секторе Москва находится в крайне невыгодном положении.

"Ситуация внутри страны также может вызвать беспокойство у обеих сторон. Хотя Зеленский имеет сильный политический мандат как лидер военного времени, любые предстоящие выборы – которые были отложены на неопределенный срок после полномасштабного вторжения России – могут повлиять на его видение мира и, возможно, даже на его собственную политическую позицию. Действительно, недавний опрос показал, что большинство украинцев хотят, чтобы выборы состоялись, и воспринимают их отмену в негативном свете. С российской стороны, нет таких выборов, о которых Путину нужно было бы беспокоиться в ближайшее время, поскольку в этом году он уже обеспечил себе еще один шестилетний срок. Однако внутренние потрясения – такие как попытка мятежа лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и последующая смена руководства Министерства обороны – могут повлиять на позицию самого Кремля", – пишет автор статьи.

Мир в Украине: роль играет и позиция мирового сообщества

Дипломатический вес также имеет значение для мира. Как показал недавний саммит G-7 и встреча в Швейцарии, Киев действительно имеет значительную дипломатическую поддержку от разных государств. Однако уровень поддержки Украины со стороны стран глобального Юга является гораздо более неоднозначным, чем со стороны Запада, о чем свидетельствует отсутствие десятков незападных государств на мирном саммите, а другие – Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Южная Африка и Индонезия – отказались подписать итоговое коммюнике саммита. Многие из этих государств не только сохранили, но и усилили экономические связи с Россией после начала полномасштабной войны в Украине.

С другой стороны, Россия сохранила и увеличила поддержку со стороны таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея. В то же время, нынешний уровень поддержки со стороны Запада не может восприниматься Украиной как должное, особенно на фоне победы ультраправых на парламентских выборах в Европейском Союзе и противоречивых выборов в Соединенных Штатах, которые еще впереди. Это сделает роль колеблющихся игроков, которые имеют отношения как с Россией, так и с Украиной, включая Турцию, страны Персидского залива и Индию, критически важной для наблюдения за развитием событий.

"Некоторые из этих государств могут даже играть ключевую роль посредников между Киевом и Москвой, когда обе стороны будут действительно готовы сесть за стол переговоров. Таким образом, Россия сейчас имеет преимущество в военном плане, Украина и Запад – в экономическом, а политико-дипломатическая сфера является гораздо более смешанной. Борьба, которая идет сейчас, определит условия для переговоров о мире – когда бы он ни наступил", – резюмирует издание.

Война в Украине: это стоит знать

С начала суток, 17 июля, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 118 боевых столкновений, противник нанес 43 авиаудара (применил 58 КАБов) и 605 ударов дронами-камикадзе, совершил 3230 обстрелов позиций наших войск. Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг сегодня сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении.

Тем временем Forbes пишет, что потери артиллерии РФ резко подскочили. Если это и правда так, это может быть переломным моментом всей войны.

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