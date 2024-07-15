Балаж Орбан подчеркнул, что его страна может играть "серьезную роль в посредничестве".

Политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и член парламента Балаж Орбан подтвердил, что венгерский политик направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании войны в Украине.

"Премьер-министр написал лидерам Европейского Совета о переговорах, опыте первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления", - сказал Орбан в интервью Magyar Nemzet.

Он заявил, что Украина и Россия очень решительно настроены на борьбу, и "без внешних посредников, к сожалению, нас ждут очень грубые разрушения в ближайшие месяцы".

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Орбан подчеркнул, что его страна может играть "серьезную роль в посредничестве".

"Сегодня мы единственные, кто может вести переговоры со всеми сторонами", - добавил политик.

"Миротворческие" потуги Орбана - детали

С начала июля Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, где пытался обсудить свой "мирный план" по завершению войны в Украине.

Впоследствии он встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил свои "мирные инициативы" по завершению войны в Украине.

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