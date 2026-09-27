Буданов оценил заявление Трампа о завершении войны до холодов

Глава ОП также рассказал, на чем будет сосредоточена предстоящая трехсторонняя встреча между Украиной, США и РФ.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что война в Украине может закончиться еще до начала зимы.

В комментарии Новини.LIVE глава ОП сказал, что на это можно надеяться, однако следует быть готовыми и к продолжению боевых действий зимой.

"Давайте верить в что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту", – сказал Буданов.

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Также он обозначил темы предстоящей трехсторонней встречи с участием Украины, Соединенных Штатов и России, которая должна состояться в следующем месяце.

"Во-первых, мы планируем такую встречу. Во-вторых, сокращение ударов по энергетической сфере. Ну, и в принципе террор – это же ненормально. Безопасность, судоходство и так далее. У нас много технических вопросов", – отметил глава Офиса президента.

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, 26 сентября американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией до зимы.

По его словам, он много разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и добавил, что и украинский лидер, и глава Кремля хотят прекратить войну.

Президент США также озвучил масштабы потерь в войне РФ против Украины. По его информации, в прошлом месяце погибло 25 000 человек, а месяцем ранее – еще 32 000. Как отметил Трамп, подавляющее большинство из них – военные.

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