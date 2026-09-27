Буданов рассказал, когда начнётся массовое применение дронов-перехватчиков

По словам Буданова, сейчас речь идет о расширении масштабов производства и применения таких систем.

Украина начнет массово применять дроны-перехватчики в течение нескольких месяцев. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

"Прототипы тестируются, и они сбивают. Мы же тестируем сейчас прототипы не как раньше в лабораториях, а в реальных условиях, и они выполняют свою работу", – сказал он.

По словам Буданова, сейчас речь идет о наращивании производства и применении таких систем, и массовое использование дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

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Противодействие российским дронам – что известно

Как сообщал УНИАН, для перехвата реактивных дронов российских оккупантов нужны очень быстрые зенитные дроны, которые могут находиться в воздухе достаточное количество времени.

Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем, отвечая на вопрос о перехвате вражеских реактивных дронов, отметил, что в этом вопросе следует говорить об отдельном виде вооружения, а именно о зенитных дронах, которые могут развивать скорость свыше 400 километров в час.

По его словам, для того чтобы делать это максимально эффективно и качественно, необходимо автоматическое донаведение, которое позволяло бы дистанционно захватывать цель и уничтожать её, даже если исчезнет связь с перехватчиком.

Он также подчеркнул, что россияне активно работают над тем, чтобы их модификации реактивных дронов достигали скорости до 500 км/ч.

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