Трамп назвал масштабы потерь в войне РФ против Украины: почти все – военные

Президент США настаивает на заключении соглашения до наступления зимы.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в прошлом месяце в войне России против Украины погибло 25 000 человек, а месяцем ранее – еще 32 000. Об этом сообщает Fox News.

"В прошлом месяце в войне между Украиной и Россией погибло 25 000 человек, понятно? Двадцать пять тысяч", – заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что месяцем ранее погибло 32 000 человек.

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"Преимущественно военные – 97% из них. Но независимо от того, военные это или гражданские, только представьте: 32 000. Два месяца назад погибло 33 000 человек, а в этом месяце – 25 000. Какая ужасная трагедия", – продолжил президент США.

Трамп также заявил, что хочет увидеть конец войны как можно скорее, и сообщил, что недавно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я много с ним разговаривал, и он идет на уступки, и Путин тоже. И когда-нибудь, надеюсь, в недалеком будущем, возможно, еще до наступления суровой зимы, они заключат соглашение", – сказал американский лидер.

По его словам, он настаивал на том, чтобы Зеленский попытался договориться с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Я согласился с Зеленским, что мы обсудили много разных тем, и по многим из них у нас сложилось очень прочное согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним", – резюмировал Трамп.

Потери россиян – последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с января по август 2026 года российская армия потеряла 248 964 человека на поле боя в Украине. Он подчеркнул, что население 21 страны мира меньше, чем количество российских военнослужащих, потерянных за последние восемь месяцев.

Кроме того, по его словам, у Украины есть "видеоподтверждение каждой потери российской стороны".

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