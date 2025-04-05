Военный рассказал о положительных и отрицательных моментах во время работы с иностранными добровольцами.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, тысячи людей по всему миру пришли на помощь нашему государству. Украина смогла быстро принять много иностранных добровольцев, среди которых и Масер Гиффорд. Об иностранном бойце, который защищал Украину, рассказали журналисты Business Insider.

Как в начале принимали иностранных добровольцев?

Британец провел на войне в Украине два года и рассказал о хаотичном первом наплыве добровольцев, а также о лучших и худших настроениях, которые они принесли с собой.

В BI напомнили, что по предварительным данным, количество международных добровольцев, которые изъявили желание воевать за Украину, колеблется от 4 до 20 тысяч.

Видео дня

"Это был всплеск энергии, человеческой энергии, доброй воли, страсти со стороны международного сообщества", - отметил Гиффорд.

Он отметил, что военная инфраструктура Украины не была готова к такому наплыву людей, поэтому сначала подготовка и организация были плохими. Однако позже Украине удалось эффективно организовать работу иностранных добровольцев.

Польза от иностранных военных

По словам военного, многие иностранцы привезли с собой навыки военно-полевой медицины и знания о западных системах вооружений, которые начала получать Украина.

Гиффорд подчеркнул, что эти люди стали "настоящими жемчужинами" в украинской армии, ведь проявили смирение и завоевали доверие украинцев.

В то же время были и те, кто не имел никакого опыта. Однако боец не раскритиковал таких людей, ведь они были полны рвения и хотели помочь.

"Ты герой не только за то, что появился на войне. Ты герой за то, что ты делаешь", - отметил он.

Негативный опыт с иностранными добровольцами

В свою очередь Гиффорд рассказал и о некоторых "ужасных историях", которые происходили с международными добровольцами. По его словам, украинский международный легион, который был создан в начале, получил недееспособную репутацию.

"Откровенно говоря, появились и очень опасные люди. Но их очень мало", - сказал Гиффорд.

Он добавил:

"Возможно, они бежали от чего-то у себя на родине, то ли от алкоголизма, то ли от наркомании. Возможно, они рассматривали Украину как место, где можно проявить себя".

Военный подчеркнул, что также худшим типом волонтера или добровольца является тот, кто приходит с мыслью, что он все знает.

"Такие люди думают, что одна-две поездки в Афганистан или Ирак означают, что они могут командовать людьми в Украине", - акцентировал он и отметил, что война в Украине значительно отличается от всего, что могли видеть даже самые опытные солдаты.

Гиффорд рассказал, что есть еще один тип иностранцев, которые появляются в Украине. По его словам, таких людей называют "крикунами".

"Крикун, по определению, это тот, кто носит полную украинскую форму, часто без подразделения, кто даже не служит в украинской армии", - объяснил он.

Британец добавил, что они бродят по городу, "сидя в кафе в таких местах, как Львов и Одесса, которые являются абсолютно безопасными и не приближаются к линии фронта на тысячу миль".

Благодарность тем, кто помогает

Однако Гиффорд утверждает, что большинство иностранных добровольцев действительно работали, чтобы доказать свое умение помогать украинцам. Боец заверил, что украинский народ ценит это.

Он привел пример, как ему предлагали купить напитки или заплатить за еду, ведь украинцы "любят международных волонтеров".

"Простые украинцы просто любят тот факт, что они не одиноки и есть люди, которые готовы рисковать своей жизнью", - подытожил Гиффорд.

Он подчеркнул:

"Я вижу в них (добровольцах - УНИАН) группу братьев, которые вышли поддержать Украину в трудную минуту, с несколькими сумасшедшими среди них".

Участие иностранных добровольцев в войне

Как писал УНИАН, шеф-повар из Канады стал пилотом БПЛА и уничтожил вражеский "Ланцет". Оператор с позывным "Мясник" отметил, что успешная миссия стала результатом месяцев обучения на различных моделях дронов.

В то же время американский доброволец рассказал, что будет, если Украина проиграет войну. По его словам, если Россия победит, то начнет наращивать свои войска на границе с Польшей и Молдовой, продвигая свое влияние на Запад.

Вас также могут заинтересовать новости: