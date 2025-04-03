Он не таранил цель, а взорвал взрывчатку рядом, уничтожив дрон на расстоянии.

Канадский боец, который воюет за Украину, заявил, что стал первым иностранцем, который сбил российский ударный беспилотник Lancet, используя дрон с неподвижным крылом. Это удалось зафиксировать на видео, пишет Business Insider.

Оператор с позывным "Мясник" рассказал, что успешная миссия стала результатом месяцев обучения на различных моделях дронов.

"Сегодня я получил свое первое подтвержденное уничтожение цели как пилот. И это спасло жизнь, учитывая, что это был "Ланцет", - написал он.

На видео его беспилотник приближается к "Ланцету", а затем кадры обрываются. Он не таранил цель, а взорвал взрывчатку рядом, уничтожив дрон на расстоянии.

Война дронов и роль оператора

"Ланцет" (Lancet) - это высокоточный ударный беспилотник, которым Россия регулярно атакует фронтовые цели. Его характеристики меняются в зависимости от модификации, но он является серьезной угрозой для украинской техники.

"Мясник" рассказал, что управляет дроном через монитор, а не гарнитуру - это уменьшает усталость и дает лучшее понимание пространственного позиционирования.

"Бывают моменты, когда полет беспилотников становится почти таким же, как воздушный бой", - отметил он, сравнивая это с классическим "догфайтом".

Управление беспилотником, по его словам, похоже на видеоигру. Другие операторы также отмечали, что геймеры часто становятся хорошими пилотами. Но, в отличие от игры, здесь решения имеют реальные последствия - вопрос жизни и смерти.

От шеф-повара до пилота дронов

До войны "Мясник" работал шеф-поваром в Канаде, но после полномасштабного вторжения России присоединился к гуманитарной миссии в Украине. Сначала помогал пострадавшим от подрыва Каховской дамбы, переводил и занимался волонтерской деятельностью.

Впоследствии начал тренировки в организации Wild Hornets, которая поставляет беспилотники украинской армии. Осенью 2023 года прошел базовую подготовку, а сейчас занимается противовоздушной обороной в районе Донецка. Его основная цель - перехват российских разведывательных и ударных дронов.

Динамика войны беспилотников

Украина все активнее использует дроны для борьбы с российскими Lancet, заменяя ими дорогостоящие ракеты ПВО. В то же время операторы сталкиваются с постоянной сменой тактик и технологий.

"То, что здесь происходит, - это такая агрессивная и быстрая эволюция вещей. Вы можете разработать технологию, тактику или систему, но как только Россия адаптируется, это становится очень быстрой игрой в кошки-мышки", - пояснил "Мясник".

Украинские компании разрабатывают новое программное обеспечение и технику, чтобы дать операторам преимущество. Они также ищут способы преодолеть российские системы РЭБ и глушения сигналов.

Ранее украинские военные говорили Business Insider, что война дронов - это "скрытая битва радиоэлектронной борьбы", которая постоянно усложняется.

"Это вызов, который продолжается", - отметил один из спецназовцев.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее заместитель командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш заявил, что у дронов на оптоволокне есть серьезный недостаток. По его словам, причина в том, что FPV-дроны на оптоволокне невозможно заглушить с помощью систем РЭБ.

Также в ВСУ показали новый дрон-ружье Lucky Strike. Военные говорят, что такой беспилотник позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения.

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