Добровольцу было всего 30 лет.

Гражданин Австрии, которому было 30 лет, погиб на войне в Украине. Рихард С. воевал на стороне ВСУ.

Сначала данные о гибели добровольца появились в соцсети, затем информацию, подтвержденную журналистам в Министерстве иностранных дел Австрии, опубликовало австрийское издание Östrerreich.

"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он стал на поддержку моей семьи (Украины - ред.)", - написала подруга добровольца под его снимком.

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Австрийский доброволец, предположительно, погиб в результате атаки дрона.

Добровольцы на войне в Украине

На стороне Украины воюет немало иностранцев, они являются частью Интернационального легиона. Но время от времени с фронта поступают печальные известия о гибели иностранных добровольцев. Так, весной прошлого года на фронте погиб доброволец из Грузии Тенгиз Чания. Он воевал на направлении Авдеевка-Марьинка в составе Третьей штурмовой бригады. Погиб в результате российского ракетного обстрела. Вынести его тело с поля боя не удалось из-за интенсивности обстрелов.

А летом на войне погиб третий эстонский доброволец, он воевал также в составе 3-й штурмовой бригады. 42-летний Мартин Яегер прибыл в Украину еще год назад. Мужчина служил в различных подразделениях, а затем перешел в Третью штурмовую бригаду.

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