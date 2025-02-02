Американский военный уверен, что в таком случае РФ могла бы напасть и на другие страны.

В случае, если Россия победит в войне против Украины, агрессия Кремля не ограничится нашей страной. Россияне затем бы начали наращивать свои войска на границе с Польшей и Молдовой, продвигая свое влияние на Запад.

Такое мнение высказал американский военный по имени Мюррей, который в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины и стал командиром роты в Международном легионе при ГУР МО, в интервью "Армія TV".

"Я думаю мы продолжим бороться и выполнять свою работу (в случае победы РФ - УНИАН), но последствия от этого могут быть огромными. Здесь нет иллюзий - Россия планировала захватить Киев за три дня и продолжать двигаться на Запад", - сказал он.

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Мюррей отметил, что такой исход событий мог бы привести к более масштабному конфликту. Он подчеркнул, что союзники вложили в Украину много средств, так как понимают это.

"Если Украина действительно будет проигрывать войну... Тогда мы, вероятно, увидим очень большое сосредоточение российских войск в западных странах, которые граничат с Украиной. Увидим укрепление границ и подготовку к тому, что может произойти", - добавил военный.

Война в Украине - важные новости

Ранее в 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко рассказали, что в Великой Новоселке российские войска попали в "огневой мешок". Отмечается, что враг не может продвигаться дальше.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не проигрывает войну, несмотря на то, что "фронт идет не в том направлении". Он подчеркнул, что союзники Украины наконец должны занять позицию силы и призвал хотя бы представить мир в Европе под российской оккупацией.

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