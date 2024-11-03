В результате боя россияне понесли существенные потери.

2 ноября 2024 года украинские военные из состава 10-й ОГШБр "Эдельвейс" успешно отбили массированную атаку российских оккупантов.

Об этом сообщается в телеграм-канале бригады. Отмечается, что враг задействовал 22 единицы бронетехники: 7 танков, 13 БМП и 2 МТ-ЛБ. Кроме того, к штурмовым действиям привлекли около 120 оккупантов.

"Благодаря слаженной работе наших артиллеристов, ПТРК, разведки и дронов приближение врага было вовремя обнаружено, и его штурмовые группы остановлены на подходах к позициям", – говорится в сообщении.

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В результате боя россияне понесли существенные потери. Украинские военные уничтожили 6 танков и 9 БМП. Также было ликвидировано 19 оккупантов, еще 23 – ранены.

"Остальные потери уточняются. Наши защитники – без потерь", – резюмировали в 10-й ОГШБр.

Потери России в Украине

За время полномасштабной войны РФ против Украины российские захватчики потеряли уже 697 680 своих военных. Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты понесли существенные потери в военной технике.

Так, врагом потеряны 9170 танков, 18487 бронированных машин, более 650 единиц авиации (самолеты и вертолеты), более 18000 беспилотников и тысячи единиц другой техники.

Кроме того, The National Interest писало, что в Украине понес катастрофические потери элитный российский спецназ. Все пять бригад спецназа РФ, которые вступили в войну 24 февраля 2022 года, кроме одной, понесли значительные потери до конца лета 2022 года.

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