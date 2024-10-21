Уцелевшая российская броня решила бежать с поля боя, пока ее не догнали противотанковые ракеты и дроны.

Таврические десантники отбили мощный российский штурм с участием 23 единиц бронетехники, в том числе четырех танков.

Как сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, оккупанты попытались штурмовать позиции 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады колонной из 19 боевых бронированных машин и 4 танков.

Впрочем, украинские десантники в очередной раз организовали захватчикам "теплую" встречу: 5 бронемашин и 1 танк - уничтожены. Еще 3 ББМ и танк - повреждены.

"Уцелевшая бронетехника побоялась наших противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов - и дала заднюю. Для 24 оккупантов этот штурм стал последним, еще 20 - ранены", - прокомментировали в бригаде.

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Как сообщал УНИАН, в последнее время у врага в приоритете наступление на Покровском и Кураховском направлениях. В частности, на Кураховском направлении за вчерашний день состоялось 53 боевых столкновения из всего 167 по состоянию на вечер.

По данным Генштаба, захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отбили 51 атаку противника.

Кроме того, аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что россиянам все же удалось прорвать оборону Часового Яра.

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