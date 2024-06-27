Россияне пренебрегают телами своих военных и не хотят забирать их.

Заходить на отбитые позиции у врага всегда трудно, ведь россияне не забирают тел своих военных даже когда это возможно и это произошло не в "серой зоне", рассказали военные 95 десантно-штурмовой бригады Андрей с позывным "Арни" и Виталий с псевдонимом "Голубь" в интервью Новинарня.

"Оккупанты часто не забирают своих погибших. Даже когда есть такая возможность, когда те погибли не в "серой зоне". Поэтому часто с дронов видно, как российских мертвецов по кускам разносят собаки. Поэтому заходить на отбитые у врага позиции невыносимо из-за вони и облака мух. Одни тела уже черные, другие - желтые, мы их в шутку называем "симпсонами", но это уже зимой, потому что тогда они не чернеют, не успевают", - поделились военные.

В то же время военнослужащие вспомнили общий подъем и консолидацию сил в начале полномасштабного вторжения. Они сетуют, что есть много людей, которые служат с начала войны, и их некем заменить.

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"Арни" по этому поводу считает, что каждый парень или мужчина, которому вручили повестку, должен прийти в армию, а не прятаться или убегать.

"Понимание должно быть в голове, что ты защищаешь Родину. Потому что одни приходят в 18-19 лет, у них также еще нет детей, они так же хотят жить. Но воюют за всех тех, кто в это время в спортзалах качается", - подчеркнул "Арни".

В то же время "Голуб" призвал приходить, воевать и не бояться, ведь надо уважать себя и свою Родину.

Также "Арни" добавил, что им повезло с коллективом и с командованием, ведь их командир сразу вернулся из Польши, когда началась война.

"Командир отличный. Правильный-правильный. Таких людей очень мало. Если бы было больше в армии таких патриотов, то нам бы и служилось гораздо лучше", - говорят бойцы.

Как известно, оба военных - операторы БпЛА, они мобилизовались сразу в начале вторжения, хотя и были непризывного возраста. Ребята хотели стать десантниками, но с первой попытки им не удалось. Сейчас оба преданно несут службу и не хотят демобилизоваться, даже если будет законная возможность во время войны.

"Видимо, уже до победы здесь", - подчеркнул "Арни".

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал УНИАН, ВСУ перехватывают инициативу на Харьковском направлении. По словам командира батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрия Федоренко, деоккупировать Харьковщину вполне возможно, для этого нужно лишь время и поддержка.

Кроме того, украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что ВСУ отбросили оккупантов под Лиманом, но враг продвинулся возле Выемки и в Красногоровке. Бои продолжаются возле Сотницкого Казачка, там ситуация ухудшилась из-за ротации сил.

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