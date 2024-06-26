Глава Харьковской ОВА отметил, что главной задачей наших военных является максимальное уничтожение живой силы врага.

На одном из промышленных предприятий города Волчанск заблокированы несколько десятков российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он добавил, что в городе "ситуация изменчивая, продолжаются уличные бои".

"Задача наших военных - нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. При этом уничтожить максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения", - сказал Синегубов.

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Глава Харьковской ОВА отметил, что оккупанты пытаются прорваться, но несут постоянно потери на этом направлении.

Ситуация в Волчанске

Оккупанты пытаются захватить Волчанск с середины мая, когда началось новое наступление на Харьковскую область. Они взяли под контроль часть города, но наступление застопорилось, и теперь в Волчанске идут тяжелые уличные бои.

Военные ВСУ в Волчанске недавно немного продвинулись вдоль улицы Соборной, сообщилт американский Институт изучения войны, ссылаясь на кадры с геолокацией.

В начале июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВСУ держат под контролем около 70% Волчанска.

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