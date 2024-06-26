В Волчанске идут уличные бои / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

На одном из промышленных предприятий города Волчанск заблокированы несколько десятков российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он добавил, что в городе "ситуация изменчивая, продолжаются уличные бои". 

"Задача наших военных - нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. При этом уничтожить максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения", - сказал Синегубов.

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Глава Харьковской ОВА отметил, что оккупанты пытаются прорваться, но несут постоянно потери на этом направлении.

Ситуация в Волчанске

Оккупанты пытаются захватить Волчанск с середины мая, когда началось новое наступление на Харьковскую область. Они взяли под контроль часть города, но наступление застопорилось, и теперь в Волчанске идут тяжелые уличные бои.

Военные ВСУ в Волчанске недавно немного продвинулись вдоль улицы Соборной, сообщилт американский Институт изучения войны, ссылаясь на кадры с геолокацией.

 В начале июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВСУ держат под контролем около 70% Волчанска.

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