Наблюдается высокая интенсивность боев на этом направлении.

На Харьковском направлении продолжаются бои с врагом и Силы обороны перехватывают инициативу. Об этом сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире КИЕВ24.

"В определенной степени Силы обороны сейчас в свою пользу перебирают тактическую инициативу и я верю в успех и возможность деоккупации Харьковской области, но для этого нужно время и поддержка", - подчеркнул он.

По его словам, Силы обороны при поддержке украинской нации, имея дополнительное вооружение, которое поступает в рамках помощи стран - партнеров ведут системную работу по тотальному уничтожению врага на поле боя.

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Федоренко отмечает, что за каждую позицию, которую удается деоккупировать происходит встречный бой от врага. По его словам, противник там пытается контратаковать численным количеством личного состава, который у него есть, с тем, чтобы вернуть себе позицию. "Поэтому ее надо удержать и необходимо провести мероприятия для дальнейшего продвижения. Интенсивность боевых действий на Харьковском отрезке чрезвычайно высока", - отмечает Федоренко.

По его словам, также врага необходимо уничтожать и на территории РФ, то есть бороться с самим источником проблем, что Силы обороны эффективно делают, как за счет разрешения бить по территории России определенным вооружением, так и за счет средств БПЛА.

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты определяли Харьковское направление как приоритетное. Туда постоянно стягивают резервы.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отмечал, что воины сдерживают превосходящие силы противника на этом направлении. По его словам, россияне определили это направление, как один из приоритетов для наступления, поэтому перебрасывают сюда свежие силы. Он отметил, что только за последнее время 3 ОШБр ликвидировала более тысячи оккупантов. Это показательный результат для оценки скопления сил РФ.

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