Также среди уничтоженного пункты управления и склады с боеприпасами.

ВСУ продолжают активными действиями наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.

При этом за сутки враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. "В конце минувших суток российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части города Харьков", - говорится в сообщении.

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В районе Кринок Херсонской области оккупанты саботировали приказ своего командования о штурме и с момента их исчезновения прошло уже полдня. Об этом сообщал боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным" Осман", доброволец 24 ОШБр"Айдар". По его словам, в Херсонской области командование оккупантов обеспокоилось отсутствием двух десятков россиян, которые должны были идти на штурм позиций Сил обороны в крынках. "Те ушли, и где - то исчезли", - отметил он.

При этом на Таврическом направлении российские захватчики увеличили атаки с привлечением бронетехники.

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