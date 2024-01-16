По данным украинского военного, группу оккупантов до сих пор ищут.

В районе Крынок Херсонской области российские оккупанты саботировали приказ своего командования о штурме и с момента их исчезновения прошло уже несколько часов.

Об этом сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман", доброволец 24 ОШБр "Айдар". По его словам, в Херсонской области командование оккупантов обеспокоилось отсутствием двух десятков россиян, которые должны были идти на штурм позиций Сил обороны в Крынках. "Те ушли, и где-то исчезли", - отметил он.

По его информации, об исчезновении российских военных стало известно благодаря перехватам разговоров ВС РФ. "По дороге в Крынки где-то потерялось 20 п**ров. Согласно перехватам стало известно, что они саботировали приказ и где-то засели, чтобы не штурмовать", - уточнил военный.

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По его словам, с тех пор как командование оккупантов заметило пропажу и начало поиски, прошло уже полдня, но их еще не нашли.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области враг не прекращает давить на мирное население и старается как можно больше навредить жизни людей, обстреливая социальную и критическую инфраструктуру, жилой сектор.

К тому же, на левобережье Херсонщины, ситуация остается сложной. В районе населенного пункта Крынки продолжаются ожесточенные бои. Фактически в селе уже нет ни одного уцелевшего здания.

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